Prefeituras estimam receitas de R$ 635,7 milhões em IPTU em 2025

As prefeituras do Alto Tietê estão estimando receber R$ 635,7 milhões com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no ano de 2025. O valor é 10,4% maior do que o arrecadado ao longo de 2024. Os números são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Arujá. Guararema passou outras informações e as demais prefeituras não responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a expectativa é de uma arrecadação de R$ 162 milhões ao longo de 2025. O arrecadado em 2024 foi R$ 139,4 milhões, o que representa um aumento de 16,2% de um ano para o outro. A Prefeitura ressaltou a importância do IPTU para a cidade, colocando como principal tributo municipal. “Imprescindível para a realização de obras e a concretização de projetos e de melhorias para a população em todos os setores, como Saúde, Educação e Segurança, e para o contínuo desenvolvimento da cidade”, disse.

A administração de Mogi das Cruzes expôs a estimativa de R$ 263 milhões para o ano de 2025, um número 5,9% maior que os R$ 248,2 milhões do ano passado.

A Prefeitura disse que o IPTU é de suma importância por ser uma das principais fontes de recursos do município, o que é necessário para os investimentos. Como não se trata de um tributo vinculado, não tem destinação especificada em lei. A receita é revertida, de acordo com a Prefeitura, em benefícios gerais à população, como educação, saúde, segurança, esportes, infraestrutura, entre outros.

Em Itaquaquecetuba, a Prefeitura informou que em 2024 foram arrecadados R$ 78 milhões. A expectativa para este ano é de R$ 82,4 milhões, um aumento de 5,5% de um período para outro. A administração disse que o valor arrecadado é todo voltado a melhorias do município.

A administração de Ferraz de Vasconcelos tem a expectativa de receber R$ 35,1 milhões ao longo de 2025 com o imposto, um aumento de 21% em relação aos R$ 29 milhões do ano passado.

Os valores arrecadados com o IPTU são utilizados para fazer a manutenção de todas as atividades administrativas da prefeitura, inclusive pagamentos aos servidores públicos. Em Poá, a Prefeitura estima receber R$ 36,6 milhões em 2025 com o pagamento de IPTU por parte da população. No ano passado, foram R$ 34,2 milhões, ou seja, um aumento de 6,8% de um período para o outro. A administração reforçou que o IPTU representa 28,25% das receitas próprias.

Ao menos 25% serão destinados à Educação e 15% à Saúde. O restante deve ser destinado às demais despesas municipais. A Prefeitura de Arujá colocou uma estimativa de R$ 56,6 milhões em 2025. Em 20242, foram arrecadados R$ 46,6 milhões, uma diferença de 21,4% na arrecadação. Guararema não deu detalhes em relação aos valores recebidos referentes ao IPTU em 2024 e a expectativa para 2025, apenas especificou que a arrecadação neste ano deve ser 5% maior do que no ano passado.