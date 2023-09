Prefeituras planejam futuro das cidades 'desenvolvidas e sustentáveis'

Plano das prefeituras buscam um futuro melhor para as cidades no desenvolvimento urbano e outros setores.

Um dos trabalhos mais diretos é a revisão do Plano Diretor Estratégico para 2024. No entanto, as cidades realizam seminários para debater o futuro com desenvolvimento e sustentabilidade.

O DS levantou com as cidades quais são os planos nas áreas habitacionais, esporte e lazer, mobilidade urbana e saúde.

Em Suzano, no início do mês de agosto a cidade realizou o evento “Suzano do Amanhã +5” para debater os avanços da cidade com relação aos seus planos municipais. O planejamento urbano local, tem como alguns de seus pilares o Plano Diretor, o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMDMAP), o Plano Cicloviário e Mobilidade Ativa e o mapeamento de ilhas de calor e do sistema de espaços livres e verdes.

Esses projetos nortearam o crescimento da cidade levando em consideração seus aspectos territoriais, a política urbana e rural, a administração dos efeitos das águas da chuva, a criação de uma rede cicloviária integrada com a infraestrutura urbana e a adoção de medidas de controle de ruído e calor em diferentes regiões. As ações foram iniciadas em 2017 e preveem melhorias no decorrer das próximas décadas.

Na área da saúde está em andamento o projeto do Hospital Federal orçado em R$ 64.229.409,29 que deve ser entregue no 2º semestre de 2024. No setor de obras de mobilidade e lazer está em construção o Terminal Rodoviário de Palmeiras, avaliado em R$ 6.377.089.38 que tem previsão de entrega no 2º semestre de 2024.

A implantação do Parque Mirante do Sesc deve ser entregue no 2º semestre de 2023 e está orçada em R$ 1.560.862.43.

Obras de recapeamento e drenagem devem ser entregues ainda neste 2º semestre de 2023 e estão orçadas em aproximadamente R$ 23 milhões. As obras estão acontecendo nas ruas Sete de Setembro e Turquesa, da avenida Senador Roberto Simonsen e da alameda Meyer J. Nigri, rua Pedro Shigueno,avenida Jorge Bei Maluf , rua Luiz Bianconi e da avenida Manoel Casanova (trecho), rua Cidade Diadema, rua Waldemar Bertolino dos Santos Sobrinho, estrada do Marengo e obras de infraestrutura viária na rua Takero Kurotsu.

Em relação ao setor da habitação, o município aguarda para os próximos meses a entrega do segundo bloco do Residencial Suzano 2, no Jardim Europa, com 300 moradias. O primeiro bloco, também com 300 moradias, foi entregue no primeiro semestre. Além disso, recentemente, Suzano conquistou 160 unidades habitacionais no programa "Casa Paulista", por meio da modalidade Carta de Crédito Individual.

No início deste mês, o governo estadual entregou ao município 1.080 matrículas de unidades habitacionais, contemplando três conjuntos residenciais por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Nos últimos anos, foram entregues 781 matrículas de imóveis regularizados. Além disso, também estão em andamento mais de 2,5 mil processos.

Poá realiza a revisão do Plano Diretor. A terceira audiência pública acontece no dia 04 de setembro, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal.

A cidade está desenvolvendo uma série de ações e investimentos nas mais diversas áreas, a exemplo da habitação, mobilidade urbana, social, saúde e segurança.

Na área de mobilidade urbana, o destaque é a construção do novo viaduto, que chegou à etapa final com a implantação dos guard rails, acessos e a camada asfáltica em toda sua extensão. A obra foi projetada para tornar o trânsito da cidade de Poá mais ágil, eliminar o tráfego pesado em horários de pico, e deixar as vias mais livres para os transportes coletivo e individual.

Na saúde, além das campanhas permanentes de vacinação e prevenção à doenças, a Prefeitura realiza investimentos constantes para garantir o acesso à saúde básica com qualidade para toda a população.

Itaquaquecetuba realiza oficinas para ouvir a população a respeito da revisão do Plano Diretor Estratégico. O objetivo é ouvir a população para que opinem sobre o planejamento urbano, a fim de que tragam uma visão contemporânea, “criando nova centralidade econômica com desenvolvimento social e preservação dos recursos naturais”.

A cidade também está desenvolvendo em conjunto a confecção do Plano Municipal de Habitação, que é parte integrante do desenvolvimento da cidade.

Guararema informou que está em andamento, neste momento, o planejamento urbano e os desdobramentos relacionados a área do Plano de Mobilidade Urbana (Mob) nos próximos meses devem divulgar a ação.

Em Ferraz de Vasconelos, existem ações que abrangem reformas de praças, quadras e ginásios municipais, centros de lazer, escolas, unidades de saúde, atualização do Plano Diretor e os investimentos se dão através de recursos próprios, emendas impositivas, recursos oriundos de convênios estaduais e federais.

Em Mogi, é realizado, o “Mogi 500 anos”, um projeto de futuro para a cidade.

Será feito estudo empenhado no crescimento e na desigualdade social da cidade, sustentabilidade ambiental e o atendimento dos serviços públicos. Serão seis eixos baseados nesses três principais para tornar a cidade: inovadora e criativa, dinâmica e conectada, planejada e sustentável, saudável e pacífica, educadora e inclusiva, protagonista e eficiente.

A equipe da Prefeitura está atuando junto com empresas da cidade, para estudar como tornar Mogi uma cidade do futuro.