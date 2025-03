Prefeituras preparam ações neste mês para o Dia Internacional da Mulher na região

As prefeituras do Alto Tietê estão se preparando para realizar ações especiais no Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, próximo sábado. Além disso, serão feitos trabalhos especiais ao longo de todo o mês nas cidades.

As informações são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim e Guararema. Os demais municípios não responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura realizará coletas de Papanicolau sem a necessidade de agendamento durante os dias úteis. O “Dia D” da saúde acontece no dia 8 de março, na Clínica da Mulher, com oferecimento de exames como mamografia, orientação sobre dengue, auriculoterapia, orientação sobre violência contra mulher, além do Papanicolau.

No dia 22 de março está previsto um “Segundo Dia D”, na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fátima e na Clínica da Família, com atendimentos das 8 às 16 horas.

A Prefeitura também realizará o inédito fórum de “Fortalecimento e Defesa das Mulheres”, promovido pelo Fundo Social. O evento acontece no dia 21 de março, às 8 horas, no Teatro Dr. Armando de Ré e contará com palestras temáticas com o objetivo de fortalecer a rede de apoio às suzanenses.

Além disso, o Fundo Social também mantém a campanha “Todas Por Elas”, ao longo de todo o mês, visando arrecadar absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) terá uma aula de defesa pessoal para as mulheres com mais de 55 anos, em encontro que acontece no dia 12 de março, das 14 às 16 horas.

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) promoverá, no dia 28, o workshop “Storytelling – Contando a Sua História”, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O foco será a orientação sobre narrativas impactantes que conquistam investidores, parceiros e clientes. As inscrições vão começar no dia 10.

Atividades da Patrulha Maria da Penha serão promovidas pela Segurança Cidadã. Estão inclusas panfletagem temática no dia 11, na Praça João Pessoa, e a realização do projeto “Maria Vai à Escola”, que visa a conscientização das crianças acerca da violência doméstica.

No dia 10, será realizada a roda de conversa “1 Ano do Departamento da Mulher”, no Cineteatro Wilma Bentivegna. O espaço vai sediar, também, o evento de aniversário do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), no dia 14, além do lançamento do projeto Suzano Educa e Respeita (SER), com o tema “Mulher”, no dia 18. O trabalho será feito pela ex-presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi. Todos os eventos acontecem às 9 horas.

Em Mogi, o início da programação acontece no dia 8 de março, data que ocorrerá uma série de atividades esportivas nos equipamentos públicos da cidade. Além disso, o dia será finalizado com uma palestra ministrada pela empreendedora Tania Zambon sobre o tema “Mulheres no Comando: Inteligência Emocional e Poder nos Negócios”.

A programação conta com ações importantes de saúde, como exames de papanicolau e testes rápidos de sífilis, nos dias 14, 21 e 28 de março, das 7h30 às 17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além da carreta de ultrassonografia, que contribuirão para diminuir a fila de espera por exames na cidade, promovendo a saúde feminina.

As atividades serão encerradas no dia 30 de março, com a caminhada entre parques, saindo às 10 horas do Parque Ayrton Nogueira, no Nova Mogilar, com destino ao Parque Centenário, em Cezar de Souza, onde haverá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes com o tema Elis Regina.

A prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância das ações relacionadas ao Dia Internacional da Mulher. “Vamos ter uma programação especial, não só para as mulheres, mas para a família mogiana”.

A Prefeitura de Itaquá disse que a programação do mês foi preparada pela Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania. As atrações envolvem a campanha Não é Não, dia da beleza, palestras, capacitação, ação do Protocolo Não se Cale e evento beneficente.

Entre os dias 10 e 20, a Casa da Mulher promoverá uma capacitação para produção de Ovos de Páscoa. No dia 12, às 10 horas, na Casa da Mulher acontece uma capacitação em economia criativa para mulheres empreendedoras.

No dia 14, o Fundo Social irá promover o evento beneficente “Elas por Elas”, com participação especial da atriz, modelo e ativista Luiza Brunet.

A programação também conta com ações de beleza, iniciadas no dia 17 no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Caiuby e passando pelo Quinta do Boa Vista (dia 18), Paineira (dia 19), Morro Branco (20) e Cras Recanto Mônica (25).

A Secretaria da Mulher ainda promoverá, nos dias 27 e 28, o Protocolo Não se Cale, em parceria com o Procon da cidade.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que a programação começará com uma palestra sobre os direitos das mulheres no dia 7, às 10 horas, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio.

No Dia Internacional da Mulher, das 9 às 13 horas, ocorrerá uma ação no Calçadão da XV de Novembro. Não foi informado do que se trata o trabalho. No dia 12 ocorrerá uma ação de empregabilidade na Casa da Mulher. No dia 14, será feita uma ação do Dia da Mulher em conjunto com a Secretaria de Saúde, na Rua Dom João VI, 513, das 10 às 16 horas. A UBS Geraldo Alckmin recebe, no dia 18, uma oficina sobre os direitos das mulheres às 14 horas. O dia 21 terá uma ação na Associação das Mães Autistas de Ferraz de Vasconcelos (Amafv) a partir das 14 horas. No dia 25, será comemorado um ano da Casa da Mulher Paulista Ferrazense.