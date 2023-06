Prefeituras reforçam atendimento a pessoas com deficiência na região

As cidades do Alto Tietê contam com políticas de atendimento a pessoas com deficiência (PCDs). Os municípios que detalharam as ações para o DS foram Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Guararema.

A Prefeitura de Suzano explicou suas diversas ações em funcionamento. “Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a carteira de identificação de pessoa com transtorno de espectro autista, orientação e acompanhamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), oferta de 50 vagas serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para adultos com deficiência e Residência Inclusiva, que acolhe de forma integral dez deficientes que não têm rede familiar”.

A cidade conta, também, com uma Central de Interpretações de Libras (CIL), que busca promover o acesso de deficientes auditivos e de pessoas surdas aos serviços públicos municipais com comunicação em Libras.

A Prefeitura afirma que sempre são estudadas e analisadas ações de inclusão na cidade. O município tem 500 rampas em calçadas e de acesso aos prédios públicos, em trabalho que vem sendo feito desde 2019.

No mercado de trabalho, o Suzano Mais Emprego conta com vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Por meio do projeto são feitos o encaminhamento de currículos e a orientação sobre a possibilidade de entrevistas com as empresas responsáveis.

Mogi

Mogi das Cruzes detalhou seus trabalhos em cada área. Na saúde, existe o Programa Órtese e Prótese, que fornece próteses auditivas, cadeiras de rodas, botas e palmilhas ortopédicas, coletes, muletas, “entre outros aparelhos capazes de complementar ou substituir artificialmente a função perdida com a deficiência”.



No esporte, a cidade conta com o Centro de Paradesporto, que realiza atividades esportivas e recreativas buscando a inclusão da pessoa com deficiência por meio do convívio e protagonismo.

Na área da Assistência Social, a cidade tem um serviço de proteção social especial às pessoas com deficiência e suas famílias, promovendo autonomia, inclusão social e melhoria na qualidade de vida. Além disso, a Prefeitura tem parceria com organizações sociais, como Asete,Tradef e Apae. Por meio do Cadastro Único, a administração concede o Benefício de Prestação Continuidade (BPC), que contempla as pessoas com deficiência com um salário mínimo. A Prefeitura informa que mais de 100 rampas foram implantadas na cidade nos últimos dois anos, “em pontos como os distritos de Cezar de Souza e Jundiapeba”. Além disso, existem dez semáforos no município que contam com botoeira sonora. O Mogi Conecta Emprego também divulga as oportunidades de trabalho destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência.

Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba contou que, em 2022, lançou o Programa de Bolsa e Incentivo ao Trabalho para a Pessoa com Deficiência Intelectual, que permite a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No caso, a pessoa trabalha na Prefeitura por meio de um convênio com a APAE, que indica pessoas assistidas pela instituição. O programa estadual Todas In-Rede foi aderido pela administração do município. O programa promove a capacitação e empoderamento de mulheres com deficiência para que sejam inseridas na sociedade e tenham mais qualidade de vida.

Em 2022, a Prefeitura lançou a primeira escola municipal de educação bilíngue “para surdos em classe regular no ensino fundamental do Alto Tietê e a rede pública municipal de ensino conta com vans adaptadas para o transporte de estudantes com deficiência”.