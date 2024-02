Prefeituras registram queda de árvores e acionam Defesa Civil para atender população

As prefeituras do Alto Tietê relataram queda de árvores, enchentes e trânsito devido às chuvas que atingiram a região nesta quarta-feira. Em decorrência do temporal, as prefeituras acionaram as respectivas Defesas Civis para atuar nos bairros da cidade.

Em Suzano foi registrado volume de 35 milímetros de chuvas. Segundo a administração quatro árvores caíram na cidade.

“As quedas (de árvores) foram nos bairros Jardim São José, Vila Amorim, Jardim Europa e Chácara Sete Cruzes, e também de queda de muro em um condomínio residencial no Jardim Caxangá. Nesta última ocorrência, o local foi isolado e nesta quinta-feira agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas farão a devida notificação para procedimento de demolição e reconstrução da estrutura”, informou.

Segundo a Prefeitura de Mogi, o monitoramento era realizado pelo COI (Centro de Operações Integradas) e foi registrado, até a noite de ontem, a queda de uma árvore na avenida Anchieta (em frente à estação da CPTM de Braz Cubas).

Já a Prefeitura de Itaquá explicou que a intensidade da chuva foi “moderada”, mas também acionou as equipes da Defesa Civil.

Em Poá, na região central, onde também tem o túnel que liga as regiões da cidade, ficou paralisado.

Segundo a administração as equipes da Defesa Civil, Serviços Urbanos e Trânsito foram às ruas para auxiliar a população.