Geral

Prefeituras seguem com entrega de carnês e oferecem descontos

Municípios contam com Emad, ESF e programas próprios para auxiliar no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)

01 março 2026 - 16h00Por Yasmin Torres - Da Região
Entrega de carnês é realizada na regiãoEntrega de carnês é realizada na região - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

As prefeituras do Alto Tietê seguem com a entrega e disponibilização dos carnês do IPTU 2026. Em comum, os municípios oferecem descontos para pagamento em cota única e reforçam a possibilidade de emissão da segunda via pela internet.

Em Suzano, a consulta dos valores já está disponível pelo site oficial da Prefeitura. O atendimento presencial no Centrus foi retomado após o Carnaval. A distribuição dos carnês está prevista para ocorrer até o fim deste mês e o vencimento da primeira parcela e da cota única será em 15 de março. A Lei Orçamentária Anual prevê arrecadação de R$ 182,5 milhões com o imposto. O IPTU teve correção de 4,68%, com base no IPCA, além de atualização na Planta Genérica de Valores, resultando em aumento real de 5% para imóveis edificados e 15% para terrenos vagos. O pagamento em parcela única garante 5% de desconto. Cerca de 4,5 mil contribuintes são beneficiados com isenção.

Já em Mogi das Cruzes, a Prefeitura iniciou o envio de mais de 140 mil carnês pelos Correios, com previsão de entrega até o fim do mês. O vencimento da primeira parcela ou da cota única ocorrerá em março, conforme a data indicada em cada carnê. O imposto foi reajustado em 2,82%, com base no IGP-M, sem aumento real. A estimativa de arrecadação é de R$ 345 milhões. Contribuintes adimplentes até 30 de setembro de 2025 têm direito a 5% de desconto, mesmo no parcelamento. Para pagamento à vista, o abatimento total pode chegar a 10%.

Em Ferraz de Vasconcelos, os carnês já estão sendo distribuídos pelos Correios. A primeira parcela ou cota única vencerá em 20 de março. O desconto para pagamento à vista é de 10% e há possibilidade de parcelamento em até 10 vezes. A segunda via pode ser emitida pelo site oficial ou retirada na Secretaria de Fazenda.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba já realizou a entrega dos carnês referentes a 106.745 imóveis. O vencimento da parcela única e da primeira parcela ocorreu em 15 de fevereiro. O desconto para pagamento à vista foi de 10%. O município mantém programa de isenção que pode beneficiar cerca de mil contribuintes, com prazo de solicitação até 15 de março de 2026.

Em Poá, a entrega dos carnês já foi iniciada e a primeira parcela ou parcela única vence em 20 de março de 2026. Neste ano, foram emitidos aproximadamente 37 mil carnês, que também estão disponíveis no site oficial da Prefeitura. O pagamento pode ser feito por PIX, novidade adotada neste exercício. O contribuinte que optar pela parcela única terá 5% de desconto. Em Arujá, a entrega dos carnês já foi iniciada e o contribuinte pode baixar o documento pelo site oficial. O desconto para pagamento em cota única é de 5%, válido para quem não possui débitos anteriores.

Em Arujá, foram emitidos 31.245 carnês. Os contribuintes podem realizar o pagamento por meio da rede bancária credenciada, internet, site oficial da Prefeitura e via Pix. 

Já em Guararema, em 2026 o IPTU passou a ser 100% digital. Os carnês já estão disponíveis exclusivamente no site oficial da Prefeitura.
 

