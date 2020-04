Prefeituras tentam superar desafio de manter isolamento nas cidades

As prefeituras das cinco cidades mais populosas da região intensificaram a fiscalização em estabelecimentos, a fim de evitar que os comerciantes desobedeçam a determinação do governo do Estado, de manter o comércio fechado durante a quarentena. As ações têm surtido efeito, segundo as administrações municipais.

A Prefeitura de Suzano disse que as denúncias se concentraram entre os dias 24 e 25 de março - os primeiros da quarentena - quando foram acolhidos cerca de 60 casos. Nos dias seguintes, ocorreram apenas situações "pontuais".

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade, houve "receptividade" por parte dos comerciantes. A administração suzanense afirmou ainda que se algum estabelecimento desobedecer a ordem daqui para frente, o caso vai parar com a polícia.

Mogi das Cruzes criou uma notificação para os comércios não essenciais. Caso algum estabelecimento desobedeça a ordem, ele é notificado. Se houver reincidência, multado. Se, ainda assim, o comerciante desobedecer a ordem, é aberto um processo de cassação do alvará do estabelecimento.

Além disso, Paulo Roberto Madureira Sales, secretário de Segurança de Mogi, disse à reportagem que uma viatura da GCM de Mogi tem se posicionado em locais estratégicos para alertar a população sobre os riscos do coronavírus. Geralmente, os pontos escolhidos são aqueles de grande movimento de pessoas.

"Em algumas praças, temos ciência do grande fluxo de pessoas. Colocamos a viatura por volta das 6 horas na praça do Habib's, onde as pessoas fazem caminhadas logo cedo. Ligamos o som e orientamos para que se recolham, já que não podemos privá-las do direito de ir e vir. As viaturas também passam por todos os bairros alertando a população. Isso acontece todos os dias, até às 22 horas", disse o secretário.

Em Ferraz, os comerciantes também têm obedecido as ordens. Mesmo assim, alguns casos pontuais acontecem na cidade. Segundo a prefeitura, desde a assinatura do decreto municipal de fechamento dos comércios, a GCM já pegou, pelo menos, 20 casos de desobediência às ordens. Houve multa e, em algumas situações, os casos foram parar na delegacia.

A GCM, a Vigilância Sanitária e o Departamento de Fiscalização de Posturas têm realizado fiscalizações e atendido denúncias feitas por moradores de Ferraz. A cidade vetou aglomerações de pessoas, mas não detalhou se realiza alguma ação para reduzir o número de pedestres nas ruas.

A Prefeitura de Poá informou que a quarentena está sendo respeitada na cidade. Em nota, a administração disse que continua contando com o apoio e colaboração da população no momento de quarentena.

Já a Prefeitura de Itaquá disse que segue realizando fiscalização com a GCM e com a equipe de Fiscalização de Posturas. A cidade espera que essas ações sejam ampliadas com a Polícia Militar. Em nota, disse ainda que não haverá multa, apenas fechamento dos comércios que desobedecerem às ordens.

A cidade não informou se realiza alguma ação para reduzir o número de pedestres nas ruas.