Prefeituras veem avanços em 2025 e projetam novas entregas para 2026

As prefeituras do Alto Tietê avaliaram 2025 como um ano de avanços e entregas importantes, com obras estruturantes, novos equipamentos públicos e melhorias em diversas áreas, apesar do cenário financeiro desafiador no país. Este ano ainda promete, nas cidades de Suzano e Itaquaquecetuba, entregas até o fim de dezembro.

Suzano

Em Suzano, a Prefeitura avaliou que 2025 foi um ano positivo para o município. Segundo a administração, mesmo diante dos desafios financeiros enfrentados em todo o país, foi possível manter o ritmo de trabalho, ampliar investimentos e garantir avanços em diferentes áreas, com foco na qualidade de vida da população.

Ainda neste ano, duas obras importantes serão concluídas: o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen e as melhorias no sistema de drenagem do Jardim Belém e do Jardim Nazareth. Para 2026, a perspectiva também é favorável, com previsão de grandes entregas e obras estruturantes que devem impulsionar o desenvolvimento urbano, social e econômico da cidade.

Entre as ações previstas para conclusão no próximo ano estão o Centro de Bem-Estar Animal, o Hospital Federal, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio, a Creche do Jardim Europa, o Terminal de Ônibus de Palmeiras e a chegada do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Também devem ser finalizadas em 2026 as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras, do Centro Esportivo do Miguel Badra, do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência e da nova sede do Caps AD Vita.

Já referente as entregas realizadas em 2025, destacam-se a inauguração do Ecoponto Jaguari; a assinatura da ordem de serviço do Complexo Viário do Alto Tietê; a formalização de convênios com o governo do Estado voltados ao atendimento de pessoas com deficiência e a oficialização de Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT).

A cidade também lançou o Conselho Municipal da Juventude, retomou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, entregou o novo campo de futebol do Nova América, inaugurou a Casa de Cultura de Palmeiras e a nova sede do Conselho Tutelar 2, além do lançamento da Rota do Yakisoba. Outras ações incluíram o início da circulação de ônibus movidos a biometano, a entrega de mais de 400 moradias no bairro Chácara Estância Paulista e a implantação de mais de 500 novas ligações de água em Palmeiras.

Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou, por meio da Secretaria de Obras, que 2025 tem sido um ano de grande produtividade. O balanço destaca avanços significativos na infraestrutura, na ampliação dos serviços públicos e nas melhorias que elevaram a qualidade de vida nos bairros.

Entre as principais entregas estão novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), equipamentos educacionais, obras estruturais e intervenções realizadas em diversas regiões da cidade. O município também se prepara para iniciar projetos de grande porte, como a reforma completa do Paço Municipal e a construção do novo terminal rodoviário.

Até dezembro, novas entregas estão previstas: o novo campo de futebol do Jardim Patrícia e o campo do Jardim Odete, ampliando as opções de esporte e lazer. Na área da segurança, será inaugurada a base da GCM do Monte Belo, reforçando a presença da corporação no bairro e aprimorando a capacidade de resposta.

Guararema

Para Guararema, 2025 também foi um ano positivo, marcado por eventos, ações e diversas entregas à população. A expectativa para 2026 é dar continuidade às obras estruturantes e realizar novos investimentos em infraestrutura urbana, educação, lazer, saúde e outras áreas.

Entre as inaugurações deste ano estão a Escola Municipal Professora Olga de Oliveira Freire, o Castramóvel, a Ponte Paulo dos Santos Leite de Campos, o Parque do Lago Professora Áurea Maria Camargo Ramos e a Quadra Poliesportiva Lourivaldo Francisco dos Reis. Também foram reinaugurados o Centro Socioeducativo (CSE) Fukashi Fukushima e o Estádio Municipal Inácio Paulino da Silva.

Outro marco de 2025 foi o início do programa Guararema Sem Pagar, que, desde 1º de janeiro de 2025, garante gratuidade total no transporte público municipal, além da renovação da frota e da implantação de novas linhas e horários.