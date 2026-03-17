Prêmio Estandarte de Ouro é entregue às escolas de samba

O evento para anunciar os vencedores do Prêmio Estandarte de Ouro, ocorreu nesta terça-feira (17), no Gabinete da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, a ação teve o objetivo de envolver a população na escolha de algumas categorias do carnaval que mereciam o destaque.

Entre as categorias estavam: enredo, samba-enredo, alegoria, bateria, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e evolução.

Diferente das premiações tradicionais, em que uma única escola pode levar todos os prêmios, o Estandarte de Ouro de Ferraz adota um sistema de democratização dos troféus entre as três escolas mais votadas no ranking geral. A primeira mais votada no ranking geral receberá quatro troféus, a segunda, três troféus, e a terceira, dois troféus.

Todos os presidentes das escolas de samba estiveram presentes para receber os seus troféus. A presidente da escola de samba Unidos de Bamba-Querê, Claralice Di Folc, agradeceu o empenho e a parceria de todos durante o carnaval: “Eu quero agradecer a todos vocês. O carnaval era uma aposta no escuro, vocês acreditaram em nós. O que mais precisávamos era dessa parceria que foi construída ao longo deste ano”, comentou.

A presidente da escola de samba Raízes, Juliana Delfino, em seu momento de fala, fez uma importante colocação sobre o orgulho de ser um fazedor de cultura: “Esse orgulho como fazedores de cultura que foi criado pela Secretaria de Cultura foi o diferencial para a entrega desse resultado positivo que tivemos no Carnaval e na votação popular. A cultura foi tratada como um direito social e eu sou grata por isso”, pontuou.

“O objetivo da Secretaria de Cultura e Turismo com a retomada do Carnaval e a votação popular é garantir e aproximar essas atividades da população. Muitas vezes, o morador da periferia não tem condições de ir até o sambódromo participar dos desfiles e aqui nós não só fazemos questão da participação da população como também queremos que eles façam parte, dando opinião e fazendo cultura junto com a gente”, pontuou a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto.