Prêmio Prata da Casa chega à fase final com avaliação das ideias

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou nesta semana a avaliação dos 82 projetos selecionados pela comissão de coordenação do prêmio Prata da Casa, iniciativa criada para valorizar os servidores públicos municipais, premiando aqueles que apresentarem ideias e resultados inovadores. A divulgação dos vencedores está prevista para o dia 23 de novembro.

O primeiro dia de apresentações aconteceu na segunda-feira, na sede do Polo Digital, e contou com a participação de 27 finalistas. Cada participante tem 15 minutos para expor sua ideia, a aplicação que ela terá e os benefícios. O trabalho continuará hoje, com mais apresentações.

“A qualidade das ideias e o interesse dos servidores em participar estão sendo muito positivos. A Prefeitura de Mogi das Cruzes tem ótimos funcionários e podemos aproveitar suas ideias de inovação. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, dentro daquilo que é de responsabilidade do poder público”, afirmou o prefeito Marcus Melo (PSDB).

O prefeito lembrou que foram apresentadas ideias para serem utilizadas no dia a dia da cidade e para a melhoria do trabalho interno e atendimento à população da administração municipal.

Para serem habilitadas, as propostas foram analisadas por uma comissão de coordenação, que verificou a originalidade da ideia e sua adequação às regras do edital. As ideias precisavam ser enquadradas nas seguintes áreas: organização interna da administração; mobilidade e acessibilidade na cidade; desenvolvimento tecnológico; desenvolvimento sustentável; ações de lazer, esporte, cultura e turismo regional; melhoria do espaço urbano e empreendedorismo.

A análise dos classificados está sendo feita por uma comissão julgadora, formada por dois servidores públicos municipais, um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi da Cruzes (Aeamc), um da Universidade Braz Cubas (UBC), um da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), um da Faculdade de Tecnologia (Fatec) e um da Sociedade Civil na área de administração pública. Os critérios para julgamento são Originalidade (trabalho inédito), Clareza (objetividade e conexão), Relevância (resultados positivos) e Aplicabilidade (facilidade na implementação).

A premiação será em dinheiro: R$ 7 mil para a ideia vencedora, R$ 5 mil para a segunda colocada e R$ 3 mil para a terceira. Para os demais, até o décimo lugar, haverá menção honrosa.

Participam do concurso servidores da Prefeitura, do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) e Instituto de Previdência Municipal (Iprem) de Mogi das Cruzes. Os funcionários puderam fazer as inscrições de ideias individuais ou em grupos de até cinco pessoas.