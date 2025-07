Presidente da Alesp e deputado federal Márcio Alvino visitam Câmara de Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebeu, na tarde desta quinta-feira (17), a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), e do deputado federal Márcio Alvino (PL).

Os parlamentares foram formalmente recebidos pela 1ª vice-presidente da Mesa Diretiva da Casa, vereadora Priscila Yamagami Kähler (PP), que estava acompanhada por outros vereadores do Legislativo mogiano. “Foi uma visita de cortesia, a primeira deste novo mandato, já que eles ainda não tinham vindo. Os dois visitaram alguns gabinetes e abriram portas para que os parlamentares mogianos façam novos pleitos em prol da Cidade. Os relacionamentos são a base da boa política”.

André do Prado também comentou sobre sua presença em terras mogianas. “Aproveitamos o recesso em São Paulo para visitar nossos amigos vereadores. Ouvimos algumas demandas de Mogi. Depois, ainda hoje, vamos visitar a prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis. Será também uma reunião para selar amizades, mas também para atualizá-los sobre alguns pleitos. Por exemplo: temos a questão do hospital para abrir a maternidade, para o qual já conseguimos mais de R$ 40 milhões. São recursos para compras de equipamentos. Também já está acordado com o secretário de Estado da Saúde [Eleuses Paiva] para Mogi receber verba de custeio para o hospital-maternidade, que é o mais importante”.

Márcio Alvino foi outro a falar sobre o gesto social e político desta tarde. “Temos grandes amigos e parceiros na Câmara de Mogi das Cruzes. O presidente do Legislativo, o Farofa, está viajando, mas mesmo assim fizemos questão de vir deixar nosso abraço para os parlamentares mogianos”.

Durante a permanência no prédio do Legislativo, a comitiva percorreu algumas das instalações e gabinetes. O encontro teve como objetivo o diálogo entre representantes das esferas legislativas estadual, federal e municipal, um procedimento protocolar para o alinhamento de ações e a discussão de pautas de interesse da cidade e da região do Alto Tietê.

Ao final da agenda, os parlamentares se colocaram à disposição do legislativo municipal, reforçando a praxe de colaboração institucional entre os mandatos.

Estiveram presentes na comitiva os vereadores Juliano Botelho (PL), Tonhão de Jundiapeba (PL), Johnny da Inclusão (Avante), Mauro Araújo (MDB), Maurinho do Despachante (PRD), Bi Gêmeos (PSD) e Edson Santos (PSD). Também participou do encontro o ex-vereador e diretor do Semae (Serviço Municipal de Águas e Esgotos), José Luiz Furtado.