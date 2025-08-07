Envie seu vídeo(11) 4745-6900
07/08/2025
Região

Presidente da Câmara de Mogi participa de anúncio de R$ 600 mi em investimentos na cidade

Vereador participou de visita à maior fabricante do Sistema Coca-Cola em volume de vendas no País, a Coca-Cola FEMSA Brasil

07 agosto 2025 - 21h30Por de Mogi
Presidente da Câmara de Mogi participa de anúncio de R$ 600 mi em investimentos na cidadePresidente da Câmara de Mogi participa de anúncio de R$ 600 mi em investimentos na cidade - (Foto: Divulgação/CMMC)

O presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira (PL), o Farofa, participou, na tarde desta quarta-feira (6), de visita à maior fabricante do Sistema Coca-Cola em volume de vendas no País, a Coca-Cola FEMSA Brasil. Na ocasião, diretores da fábrica em Mogi das Cruzes divulgaram que serão investidos mais de R$ 600 milhões na construção de duas novas linhas dedicadas à produção de refrigerantes. 

O anúncio foi feito durante encontro com a prefeita Mara Bertaiolli e o gerente industrial em Mogi, Juan Martinez. Também participaram da reunião o vice-prefeito Teo Cusatis, o diretor geral do Semae, José Luiz Furtado, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, e o adjunto da pasta, Cláudio Costa. Pela Coca-Cola FEMSA Brasil, estiveram presentes o gerente industrial para fabricação de água, Luis Noronha, a head de Assuntos Corporativos, Bruna Porto, e equipe técnica.

De acordo com a companhia, entre outubro e dezembro, as obras já estarão finalizadas – a partir de janeiro a unidade em Mogi iniciará as atividades das duas novas linhas de produção.

“A Câmara e a Prefeitura voltaram a trabalhar em conjunto para aquilo que mais interessa para o povo mogiano: o crescimento e o desenvolvimento de nosso Município. Será um investimento importante, que vai resultar em postos de trabalho e inovação”, disse Farofa.

“Será um grande investimento para a Cidade! O setor será reativado, a Coca-Cola está de volta a Mogi – teremos aqui um formato sustentável, geração de emprego e de renda para a nossa Cidade”, afirmou a prefeita.

Durante a reunião, foram debatidas ainda novas parcerias por Mogi, a exemplo de ações para contribuir com a modernização das estações de tratamento de esgoto e investimentos na primeira infância, por meio dos projetos sociais que a empresa possui.

