Região

Presidente da Câmara de Mogi tem celular clonado e faz alerta sobre possíveis golpes

Esposa de Farofa, Sane Macedo, também teve seu celular clonado

27 janeiro 2026 - 14h02Por de Mogi
Farofa, presidente da Câmara de Mogi, teve celular clonadoFarofa, presidente da Câmara de Mogi, teve celular clonado - (Foto: Divulgação/CMMC)

O presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, José Francimário Vieira de Macedo (PL), o Farofa, e sua esposa, Sane Macedo, tiveram seus celulares clonados nesta terça-feira (27), motivo pelo qual foi registrado um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial da Cidade. O crime foi registrado como falsidade ideológica.

Por meio da clonagem nos aparelhos das vítimas, os criminosos estão pedindo dinheiro para supostas ações sociais. Farofa e sua esposa esclarecem que não estão arrecadando verbas para eventos e pedem para que as pessoas que tenham o contato dos celulares das vítimas desconsiderem eventuais mensagens vindas dos desses números até que as linhas sejam recuperadas.

