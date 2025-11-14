Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 14 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, é homenageado pela Câmara Municipal 

Liderança da entidade recebeu a Medalha Antônio Marques Figueira; Roberto Katsumata também foi reconhecido com a Medalha Suzano Brandão

14 novembro 2025 - 14h28Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

A trajetória da comunidade nipo-brasileira de Suzano ganhou reconhecimento oficial na última quinta-feira (13/11), com a entrega de duas das mais importantes homenagens do município aos representantes da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo. O presidente da entidade, Reinaldo Takashi Katsumata, foi agraciado com a Medalha Antônio Marques Figueira, enquanto Roberto Katsumata, integrante do Conselho Deliberativo, recebeu a Medalha Suzano Brandão. As honrarias foram concedidas pela Câmara Municipal por iniciativa do vereador João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo (PRD), e aprovadas por unanimidade pelos parlamentares.

O ato solene reuniu autoridades políticas, lideranças locais, membros da diretoria do Bunkyo e representantes da comunidade japonesa. A homenagem reconhece o protagonismo dos homenageados em suas atuações sociais, culturais e comunitárias ao longo das últimas décadas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de Suzano.

Em sua fala, Reinaldo Katsumata destacou o papel do Bunkyo como elo entre gerações, tradições e valores. “Receber esta medalha é uma honra que carrego com profunda gratidão. Suzano é nossa casa, e nossa missão sempre foi contribuir com respeito, cultura e união para o crescimento da cidade”, afirmou o presidente da entidade, visivelmente emocionado.

Ao longo da cerimônia, diversas autoridades destacaram o legado da família Katsumata, que já completou 100 anos em Suzano. O prefeito Pedro Ishi ressaltou o simbolismo da homenagem. “A história da família Katsumata se confunde com a trajetória da nossa cidade, uma história de trabalho, de união e de amor pela comunidade. Suzano cresce quando valorizamos quem ajudou a construir o nosso caminho”. 

Também presente ao evento, o ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, reforçou o impacto da solenidade. “Homenagear Roberto e Reinaldo é reconhecer a força da imigração, o valor da família e o espírito comunitário que move Suzano. Eles nos inspiram pela determinação e pela dedicação ao próximo”.

Já o vereador João Sabugo, autor das proposituras, exaltou os perfis dos homenageados. “São trajetórias que honram Suzano. O seu Roberto, com sua vida dedicada à agricultura e à família; e o Reinaldo, liderança ativa e sensível, que conduz o Bunkyo com responsabilidade e espírito coletivo. Já tive a oportunidade de trabalhar com a família Katsumata e hoje me sinto feliz em ofertar essa honraria enquanto vereador”, destacou. 

A solenidade reafirma o compromisso do Bunkyo Suzano com a preservação das raízes culturais e a promoção do bem-estar coletivo. Ao reconhecer publicamente a dedicação de dois de seus membros mais atuantes, a entidade fortalece sua missão institucional e reafirma seu papel histórico como ponte entre culturas, gerações e ideais de cidadania.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Soul Bilíngue é eleita uma das 100 Melhores ONGs de 2025
Região

Soul Bilíngue é eleita uma das 100 Melhores ONGs de 2025

Sobrepeso e sedentarismo impulsionam alta do diabetes em jovens, aponta especialista
Região

Sobrepeso e sedentarismo impulsionam alta do diabetes em jovens, aponta especialista

Suzano apoia iniciativas que unem cultura, educação e preservação ambiental durante a COP30
Região

Suzano apoia iniciativas que unem cultura, educação e preservação ambiental durante a COP30

OAB Suzano promove atendimento jurídico gratuito à população neste sábado
Região

OAB Suzano promove atendimento jurídico gratuito à população neste sábado

Governo de SP oferece transporte metropolitano gratuito para estudantes no segundo dia de Enem
Região

Governo de SP oferece transporte metropolitano gratuito para estudantes no segundo dia de Enem

CPTM alerta para mudanças no Alto Tietê nas Linhas 11-Coral e 12-Safira
Região

CPTM alerta para mudanças no Alto Tietê nas Linhas 11-Coral e 12-Safira