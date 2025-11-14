Presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, é homenageado pela Câmara Municipal 

A trajetória da comunidade nipo-brasileira de Suzano ganhou reconhecimento oficial na última quinta-feira (13/11), com a entrega de duas das mais importantes homenagens do município aos representantes da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo. O presidente da entidade, Reinaldo Takashi Katsumata, foi agraciado com a Medalha Antônio Marques Figueira, enquanto Roberto Katsumata, integrante do Conselho Deliberativo, recebeu a Medalha Suzano Brandão. As honrarias foram concedidas pela Câmara Municipal por iniciativa do vereador João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo (PRD), e aprovadas por unanimidade pelos parlamentares.



O ato solene reuniu autoridades políticas, lideranças locais, membros da diretoria do Bunkyo e representantes da comunidade japonesa. A homenagem reconhece o protagonismo dos homenageados em suas atuações sociais, culturais e comunitárias ao longo das últimas décadas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de Suzano.



Em sua fala, Reinaldo Katsumata destacou o papel do Bunkyo como elo entre gerações, tradições e valores. “Receber esta medalha é uma honra que carrego com profunda gratidão. Suzano é nossa casa, e nossa missão sempre foi contribuir com respeito, cultura e união para o crescimento da cidade”, afirmou o presidente da entidade, visivelmente emocionado.



Ao longo da cerimônia, diversas autoridades destacaram o legado da família Katsumata, que já completou 100 anos em Suzano. O prefeito Pedro Ishi ressaltou o simbolismo da homenagem. “A história da família Katsumata se confunde com a trajetória da nossa cidade, uma história de trabalho, de união e de amor pela comunidade. Suzano cresce quando valorizamos quem ajudou a construir o nosso caminho”.



Também presente ao evento, o ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, reforçou o impacto da solenidade. “Homenagear Roberto e Reinaldo é reconhecer a força da imigração, o valor da família e o espírito comunitário que move Suzano. Eles nos inspiram pela determinação e pela dedicação ao próximo”.



Já o vereador João Sabugo, autor das proposituras, exaltou os perfis dos homenageados. “São trajetórias que honram Suzano. O seu Roberto, com sua vida dedicada à agricultura e à família; e o Reinaldo, liderança ativa e sensível, que conduz o Bunkyo com responsabilidade e espírito coletivo. Já tive a oportunidade de trabalhar com a família Katsumata e hoje me sinto feliz em ofertar essa honraria enquanto vereador”, destacou.



A solenidade reafirma o compromisso do Bunkyo Suzano com a preservação das raízes culturais e a promoção do bem-estar coletivo. Ao reconhecer publicamente a dedicação de dois de seus membros mais atuantes, a entidade fortalece sua missão institucional e reafirma seu papel histórico como ponte entre culturas, gerações e ideais de cidadania.