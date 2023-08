Presidente do CCMC, João Bosco é citado por Boy como um dos nomes do PL para disputar a Prefeitura

O presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), João Bosco, foi citado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, como um dos nomes do partido para sair candidato a prefeito de Mogi em 2024.

A informação veio durante entrevista para o Programa Radar Noticioso, da Rádio Metropolitana, ancorado pela jornalista Marilei Schiavi, na última segunda-feira.

“(João Bosco) Também pode (sair candidato a prefeito)! O Bosco tem uma atividade particular e faz um trabalho muito bom no Clube de Campo. Porque o Clube é quase igual a uma Prefeitura. E lá ele está mexendo com dinheiro de outros. E quando alguém mexe com o dinheiro dos outros e faz bem, ele tem condições de ir para Prefeitura”, disse.

Questionado sobre outras lideranças para disputar a Prefeitura de Mogi, Valdemar citou outros nomes, como o do ex-secretário de Saúde de Mogi, Téo Cusatis.

“O Téo fez um trabalho maravilhoso na Saúde quando o Bertaiolli foi prefeito. As UPAs funcionavam muito bem. E isso é um tema muito importante para a população. Ele pode ser um candidato nosso, lógico!”, afirmou.

Valdemar conclui falando outros nomes fortes que podem crescer politicamente na cidade, como o presidente da Câmara de Mogi, Marcos Furlan, Maurinho do Despachante, Francimário Vieira de Macedo, o Farofa, Clodoaldo de Moraes e outros.

O PL tende a lançar candidato próprio nas eleições municipais.

Conversas internas já vinham dando conta de que João Bosco era um dos nomes cotados para representar a sigla na corrida eleitoral do ano que vem na disputa pela Prefeitura.

Homem de confiança de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, o empresário não confirma as informações, no entanto, ao contrário do que diz pessoas próximas da sigla.

Um jantar oferecido na noite de sábado (29/7) por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL e de quem Bosco é aliado e homem de confiança, reforçou ainda mais a ideia, incluindo a aproximação, na oportunidade, com outro possível prefeiturável, Téo Cusatis, hoje, sem partido.

Também participaram do encontro os empresários Rafael Alabarce, Mário Théo Magalhães, Nilson Duque e Fernando Moraes. O jantar foi abrigado no Mieko’s Restaurante, localizado na rua Basílio Batalha.

Na última semana, Bosco foi procurado por diversas lideranças da cidade, entre elas vereadores e presidentes de diferentes partidos. À Imprensa, diz, tão somente, que está à disposição do PL e que não descarta a hipótese de concorrer ao mais alto cargo do município.