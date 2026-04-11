Presidente do Condemat+ prestigia abertura do 39º Akimatsuri em Mogi

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e prefeito de Arujá, Luis Camargo, participou neste sábado (11/04) da abertura do 39º Festival de Outono Akimatsuri, realizado em Mogi das Cruzes. Promovido pelo Bunkyo de Mogi desde 1986, o evento é um dos maiores do gênero no Estado de São Paulo e no Brasil, reunindo gastronomia, arte, tradição e entretenimento, além de atrair milhares de visitantes e fomentar o turismo regional.

Durante o evento, Luis Camargo parabenizou o presidente do Bunkyo de Mogi, Frank Tuda, e o coordenador geral do festival, Daniel Aoyagui, ressaltando a importância da iniciativa. “É uma grande satisfação participar de um evento que valoriza a cultura japonesa e fortalece a identidade regional. O Akimatsuri também impulsiona o turismo e a economia, gerando oportunidades e movimentando diversos setores”, afirmou.

A 39ª edição segue até o dia 19 de abril, aos finais de semana, com estrutura 25% maior, 40 estandes de alimentação, 44 expositores e ampla programação cultural, incluindo apresentações de dança, música e taiko, além da Vila Cultural Japonesa. Em 2025, o festival reuniu 142 mil visitantes em quatro dias e gera cerca de 800 oportunidades de trabalho diretas e indiretas.

A cerimônia contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli, que, ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis, assinou o decreto que reconhece o Akimatsuri como Bem Cultural Imaterial do município. “A festa é um reencontro com a cultura mogiana. O Akimatsuri cresceu e se fortaleceu, levando o nome de Mogi para diversos lugares”, destacou a prefeita mogiana.

A programação de abertura ainda contou com homenagens ao patrono da edição, o empresário Henrique Borenstein, e a entrega do Prêmio Junji Abe a agricultores de destaque. Também estiveram presentes o prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Júnior, o Inho; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), Marco Bertaiolli; o deputado estadual Marcos Damasio e o cônsul-geral do Japão em exercício, Jiro Takamoto; o presidente do Bunkyo São Paulo, Roberto Nishio; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), Tirso Meirelles; além de representantes do Legislativo, empresas e entidades parceiras.