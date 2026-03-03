Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Presidente do Condemat+ se reúne com superintendente-geral da AACD e fortalece parceria histórica

Visita institucional reforça propostas para reduzir demanda por órteses e próteses no Alto Tietê

03 março 2026 - 19h50Por da Região
Reunião foi realizada nesta terça-feiraReunião foi realizada nesta terça-feira - (Foto: Divulgação/Condemat+)

 

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e prefeito de Arujá, Luis Camargo, se reuniu nesta terça-feira (03/03) com o superintendente-geral da AACD, Valdesir Galvan. O encontro, realizado na sede da organização na capital paulista, fortaleceu a parceria com a unidade de Mogi das Cruzes e reforçou demandas da região.

O convênio iniciado em 2018 é pioneiro no País, sendo o Condemat+ o primeiro e único consórcio público a firmar esse modelo de cooperação com a entidade. Atualmente, a AACD Mogi das Cruzes atende pacientes de 10 municípios consorciados (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), realizando mais de 3 mil atendimentos mensais.

O contrato já renovado neste ano ampliou o rol de patologias atendidas para reabilitação, com a inclusão de oito novas Classificações Internacionais de Doença (CIDs). Em 2026, são contemplados 155 CIDs nas áreas de lesão medular, encefálica, paralisia cerebral, amputações, malformações congênitas e doenças neuromusculares.

Outro ponto central abordado no encontro foi a demanda reprimida por Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) na região. O consórcio estuda alternativas para reduzir a fila de espera e a expectativa é de que os pedidos possam ser acolhidos pela oficina sediada em São Paulo. “É uma alegria receber o Condemat+, estamos conversando sobre a possibilidade de atender a demanda na nossa oficina ortopédica. Estamos iniciando essa tratativa e planejando para atender a região que é muito grande”, afirmou o superintendente.

Para o presidente Camargo, a cooperação é estratégica para a região. “Viemos reforçar essa parceria com a AACD e também falar sobre algumas necessidades da unidade de Mogi para ampliar o atendimento. Eu tenho certeza de que com diálogo vamos buscar a curto prazo zerar a fila de órtese e prótese na região. Agradeço o acolhimento da equipe da AACD e seguimos trabalhando para aprimorar ainda mais os atendimentos”, reforçou o prefeito.

Também participaram da reunião a primeira-dama de Arujá e coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat+, Clau Camargo; o coordenador da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (PCDs), Ronilson Silva; o diretor administrativo da AACD, Cleo Danilo Jaques; e a gerente administrativa da AACD Mogi, Elaine Melo.

