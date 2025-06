Presidente do PL inicia embate com governo federal pelas redes sociais

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, o Boy, que é natural de Mogi das Cruzes e muito influente na política do Alto Tietê, tem iniciado um embate com o governo federal pelas redes sociais.

O DS analisou as últimas postagens do político no Instagram e viu publicações em vídeo com críticas a políticas implementadas pelo governo Lula, apontou problemas e colocou Bolsonaro para fazer propaganda para abertura de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS.

Na apuração para esta reportagem, a publicação de Bolsonaro defendendo a abertura da CPMI do INSS havia sido publicada há menos de 24 horas, ou seja, Valdemar Costa Neto tem adotado nova postura, mais combativa, do que antes.

No vídeo, que aparece Bolsonaro, ele afirma “Para o PL, a aposentadoria é sagrada. Quem rouba, não cuida”.

“Nós queremos na CPMI que o PT não assinou, esclarecer todos os assuntos e mais ainda, cobrar de sindicatos e associações cada centavo surrupiado dos inativos e pensionistas”, afirmou.

Bolsonaro ainda é um cabo eleitoral muito importante e evidentemente nenhum político iria excluí-lo do cenário, porém, o ex-presidente está inelegível e não pode se candidatar nas eleições de 2026.

A principal opção é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e com chances claras de ser reeleito se sair novamente. Para presidente, apesar de ser um nome forte, analistas não veem com chances.

Para conseguir, de forma indireta, colocar o nome do governador paulista no cenário, Boy também compartilhou vídeo de Tarcísio elogiando-o.

“Valdemar, obrigado por tudo! Você é um agregador por natureza, um construtor de pontes, pensando no dia de amanhã, pensando nessa diferença que essa união vai fazer. Então Valdemar, só temos a te agradecer por tudo”, disse Tarcísio em vídeo postado por Valdemar.

Também outra opção vista no cenário político como nome forte é o de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente. Ela tem grande influência no PL e na política em Brasília dentro de pautas das mulheres. Ela aparece em vídeo postado por Valdemar convocado mulheres a ingressarem no PL Mulher, ala do partido voltada ao público feminino.

“Você que é mulher e aceita mudar a política? Para o PL Mulher a política está em tudo. Nas leis que protegem ou ameaçam nossas famílias, nas decisões que mudam o nosso dia a dia, nas oportunidades que queremos ou nos riscos que evitamos. Quando uma mulher de bem entra para a política, ela cuida e transforma a realidade”, disse a ex-primeira-dama do Brasil no vídeo.

Valdemar Costa Neto também compartilhou vídeo com críticas ao governo Lula. Em um, em que aparece com imagem de um corredor de supermercado ao fundo, ele afirma: “Para o governo federal o slogan deveria ser ‘Inflação para todos’”.

Ele critica os números da inflação e acusa o governo Lula de ser o causador. “Aqui no supermercado e na mesa do povo trabalhador”. Ele lembra as recentes altas nos preços dos ovos e do café.

“Esse governo deixou tudo caro. E se está cara. Que saudades do Bolsonaro”.

Depoimento

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi dispensado de prestar depoimento como testemunha no processo da trama golpista de 2022. Ele estava na primeira leva de indicados pela defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.



Valdermar foi implicado na primeira parte do processo, pela Polícia Federal. Mas, desde então, foi poupado pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Agora, nem sequer precisou dar esclarecimentos ao STF (Supremo Tribunal Federal) como testemunha.

Ele foi indiciado pela Polícia Federal junto com outras 36 pessoas na investigação sobre a suposta trama para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro passado. A PGR, no entanto, não o denunciou.

A investigação colocava o dirigente da sigla no "Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral". Segundo a PF, coube a Valdemar "financiar, divulgar perante a imprensa e endossar a ação judicial que corroborava a atuação da rede de ‘especialistas’ que subsidiaram ‘estudos técnicos’ que comprovariam supostas fraudes nas eleições presidenciais de 2022".

Valdemar e Bolsonaro ficaram sem contato por mais de um ano por determinação de Moraes.

Na denúncia, apesar de incluir trecho sobre a representação eleitoral apresentada pelo PL, a PGR cita apenas o nome do partido junto ao de Bolsonaro e o ex-ministro Walter Braga Netto, sem mencionar Valdemar.