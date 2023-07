Presidente do Pró-Vítima é homenageada no livro "Mulheres Notáveis do Século 21"

A promotora de Justiça e presidente do Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima), Celeste Leite dos Santos, terá sua trajetória profissional reconhecida e eternizada na antologia “Mulheres Notáveis do Século 21”. O livro será lançado nesta 4ª feira a partir das 14 horas, na Editora Oficina do Livro (rua Álvaro Rodrigues, nº 732, Vila Cordeiro, São Paulo-SP).

A obra reúne conteúdo elaborado por escritores em homenagem a mulheres de destaque na atualidade e que fazem a diferença na sociedade brasileira. Doutora em Direito Civil, mestre em Direito Penal e idealizadora do Estatuto da Vítima, Celeste tem seus projetos, conquistas e trajetória narrados no capítulo assinado por Perize Chufan, escritora com atuação em Organizações Não-Governamentais (ONGs) e causas sociais e humanitárias.

A autora faz uma imersão na biografia da promotora de Justiça e presidente do Instituto Pró-Vítima. Ela narra, entre outros momentos, como foi a escolha de Celeste pelo Ministério Público (MP), onde atua há mais de 20 anos. Filha do psiquiatra José Américo dos Santos e de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, advogada e professora da Universidade de São Paulo (USP), Celeste contou à autora que começou a se encantar pelo Direito ainda na escola, incentivada por uma professora, que a alertou que algumas carreiras, na época tipicamente masculinas, estavam de portas abertas às mulheres. Foi quando, então, Celeste passou a acarinhar o desejo de seguir na área.

Hoje, a promotora de Justiça é coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero do Ministério Público (MP) de São Paulo e, também, coordenadora da revista internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa. Foi Celeste quem também idealizou a lei federal de importunação sexual e o Estatuto da Vítima, prestes a ser votado na Câmara dos Deputados.

Para a profissional, ser reconhecida num livro que vai abarcar histórias de outras mulheres que são referências em seus segmentos é reconhecimento às lutas que empreende, há anos, na busca por igualdade e Justiça, sobretudo aos menos favorecidos, e contra a revitimização:

“Ter minha trajetória, ao longo de quase duas décadas, contada pela Perize Chufan, por quem tenho grande admiração, é um importante reconhecimento. A autora é extremamente atuante e comprometida com causas humanitárias, e o olhar dela sobre minha história tem um significado muito especial para mim”, destaca Celeste.

O Pró-Vítima é o mais recente projeto de Celeste. Trata-se de iniciativa pioneira no País e que tem o objetivo de lutar por políticas públicas para vítimas de crimes, de desastres naturais e de calamidades. Recentemente, o Instituto foi acionado para atuar no caso Mariana Ferrer, que alega ter sido estuprada por um empresário num beach club em Florianópolis (RS). O acusado foi absolvido e a conduta do juiz no caso está sendo questionada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A obra

“Mulheres Notáveis do Século 21” tem coordenação de Sílvia Bruno Securato e capítulos de escritores, que, em seus textos, homenageiam personalidades femininas de destaque na sociedade brasileira. O lançamento, nesta 4ª feira, está marcado para às 14 horas, na sede da Editora Oficina do Livro, na Vila Cordeiro, em São Paulo-SP. A obra será comercializada no site www.oficinadolivroeditora.com.br.