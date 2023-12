Previsões para 2024 apontam trabalho árduo e atenção com mudanças climáticas na região

Um novo ano está para começar e com ele fica a dúvida: o que esperar desse ciclo que se inicia?

O ano de 2024 será marcado pela eleição municipal, expectativa da desestatização da Sabesp e CPTM, melhoras na economia estadual e federal, e futebol para Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e o Usac.

O DS consultou a terapeuta holística, Roseli T. Ela prevê que será um ano de trabalho árduo para os prefeitos do Alto Tietê e destaca atenção prioritária para mudanças climáticas.

Com o fim do segundo mandato se aproximando, o Prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) precisará ter paciência para seguir na direção certa. Além disso, o prefeito terá que trabalhar ainda mais duro para consolidar os planos e obter sucesso.

A taróloga prevê que a cidade precisa se preparar para a operação verão 2024 e fazer investimentos nos bairros mais pobres para não sofrer com as chuvas.

Para Itaquaquecetuba o momento será de atenção às chuvas. “O prefeito (Eduardo Boigues) precisa realizar limpezas nos córregos e bueiros afim de evitar futuros problemas com enchentes. Porque pelas cartas Itaquá corre grande risco de sofrer muito com as chuvas como foi neste ano”, completou.

A tiragem para o prefeito Eduardo Boigues aponta que será um ano de grandezas e lideranças e muitas iniciativas. Segundo Roseli, o prefeito vai conseguir levar novos projetos para cidade mas deve ter cuidado com falsas amizades e inveja.

Ferraz de Vasconcelos também terá que ter atenção redobrada com as chuvas. A taróloga sugere investimento no saneamento básico e limpeza de córregos. A tiragem para a prefeitura Priscila Gambale (Podemos) aponta que será um ano com muitos obstáculos e será preciso arregaçar as mangas para fazer os projetos fluírem. A prefeita deve investir na área de comunicação e educação que trará retorno.

Em relação às chuvas, Poá será atingido mas sofrerá poucos estragos. A orientação é a mesma das demais cidades prioridade para limpeza. A prefeita Marcia Bin (PSDB) deverá trabalhar bastante no próximo ano para conseguir tirar os projetos do papel. Ela precisará investir na área de educação e comunicação para conseguir o que almeja.

Para o prefeito Caio Cunha (Podemos) o ano de 2024 será de transformação.Ele terá que fazer muitos sacrifícios para alcançar o que almeja.

Para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ano de 2024 será marcado pela liderança e iniciativas. Segundo Roseli, ele estará representando bem o estado, vai trazer novas empresas para São Paulo e consequentemente ampliar vagas no mercado de trabalho.

Grande desafio na área de leis e projetos espera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano de 2024.