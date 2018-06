Primeira-dama do Estado firma novos convênios com cidades do Alto Tietê

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lúcia França, firmou na tarde desta quinta-feira (21) dois novos convênios com o Fundo Social de Suzano, para os cursos de escola da moda e da construção civil, agora com a capacitação para assentadores de piso e azulejo, durante cerimônia de formatura dos alunos do último módulo concluído. Na ocasião, ainda foram assinadas as parcerias do setor com os municípios de Salesópolis, Santa Isabel, Mogi das Cruzes e Guararema.

O teatro Municipal Armando de Ré recebeu os 125 formandos das escolas de moda, beleza, construção civil e padaria artesanal oferecidos pela administração municipal em parceria com o Estado. A cerimônia contou com relatos de alunos que pontuaram a importância da capacitação no mercado de emprego e como realização pessoal, a exemplo do desejo de abrir o próprio negócio, esboçado pelos estudantes do curso de padaria artesanal. A presidente do Fundo Social de Suzano e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou durante discurso os avanços e oportunidade de igualdade por meio dos estudos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) exaltou a força de vontade dos estudantes que se dedicaram à conclusão dos módulos. "Não é fácil fazer um curso. Se dedicaram esse tempo, é porque entenderam a oportunidade e viram capacidade de se tornarem novas pessoas". Já Lúcia França, que é professora, enfatizou o poder de transformação por meio da educação e reconheceu os esforços de Larissa à frente do Fundo Social suzanense. "Ashiuchi tem sido um soldado pela força do Estado. O trabalho dele mostra que vale a pena ser um agente público. Larissa é incansável, tem muita empolgação e comprometimento em tocar os convênios estaduais e fazer brilhar. São Paulo tem mais de 600 cidades e encontrar uma primeira dama como Larissa me dá forças".

Poá

A primeira-dama do Estado de São Paulo, Lúcia França, também esteve em Poá e assinou um novo convênio que garante ao município mais um curso de formação profissional: Assentador de Pisos e Azuleijista. Além disso, a primeira-dama do Estado destacou a assinatura - já realizada - para desenvolvimento dos cursos sociais Natal Espetacular e Costurando o Futuro.



As informações foram divulgadas durante a formatura de 60 alunos dos cursos de Moda, Construção Civil e Padaria Artesanal. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Poá, Andressa Lopes, participou da ação e ressaltou que Poá está "constantemente buscando ações e projetos que ajudem na geração de renda do morador e que possibilite na entrada no mercado de trabalho".