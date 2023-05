Primeira edição da Virada Política chega ao Alto Tietê

A Virada Política é o maior evento independente e suprapartidário de política do Brasil. Promovendo uma mostra de iniciativas de incidência e inovação política, a partir da sociedade civil, dissemina oportunidades de educação política para mostrar que é possível fazer política a partir da sociedade civil. Além disso, organiza debates que reúnem diferentes movimentos e especialistas.

O evento é colaborativo e gratuito, organizado por pessoas para pessoas e custeado por financiamento coletivo. Em seu primeiro ano, a Virada SP juntou 300 pessoas e 20 organizações, em 2016 já eram três mil pessoas e em 2017 foram 170 organizações participantes em São Paulo e mais 11 cidades realizando seus próprios encontros espalhados pelo Brasil, como o Rio de Janeiro, que estreou aí.

Em 2023 a Virada Política completa 9 anos com mais de 13 cidades impactadas, + 200 organizações participantes, + 300 atividades sobre política oferecidas e + 9000 participantes. Estamos com chamada de voluntários aberta até 30/04 para atuar com comunicação, programação, produção de evento, finanças, captação de recursos e gestão e recrutamento de voluntários.

Essa é a oportunidade para quem quer fazer parte da organização da edição pioneira da Virada Política no Alto Tietê.