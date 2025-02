Primeira edição de 2025 da Feira de Economia Solidária será realizada neste sábado em Mogi

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do programa Conduz, vai promover neste sábado (22/02) a primeira edição do ano da Feira de Economia Solidária. O evento será no Largo da Feira de Jundiapeba, das 10h às 16h, aliando exposição e venda de produtos de grupos de empreendedorismo solidário com atrações artísticas.

Serão cerca de 20 coletivos apresentando e comercializando itens dos segmentos de artesanato, gastronomia, acessórios e jardinagem. Os grupos são compostos majoritariamente por mulheres e seus familiares. A ideia é que a comunidade compareça, prestigie e consuma os produtos, incentivando assim a produção local e os princípios da economia solidária.

Além da feira em si, haverá bingo solidário e atividades culturais. Todos os presentes poderão acompanhar e participar.

Os eventos do Conduz garantem a interação e troca de experiências entre grupos de empreendimentos econômicos solidários, proporcionando espaço para exposição e venda de produtos, além de fomentar novas parcerias. O programa prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas que residem nas proximidades de cada evento.

O conceito da economia solidária tem como base uma forma diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso, valorizando o ser humano, a natureza e o trabalho, entendendo a origem dos produtos consumidos e incluindo pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Versa sobre gerar renda, trabalho e uma vida mais justa. A próxima edição eta agendada para 8 de março.

O Conduz é o programa municipal de geração de trabalho e renda, instituído pela Lei n°7.901, de 22 de março de 2023 e gerido pela Secretaria de Assistência Social. Tem como público-alvo a população que utiliza os serviços da Política de Assistência Social e está estruturado em três eixos de atuação: o Qualificar para Incluir, o Programa Municipal de Aprendizagem e a incubação social.

Serviço

Feira de Economia Solidária de Jundiapeba

Data: Sábado (22/02)

Horário: 10h às 16h

Local: Largo da Feira de Jundiapeba

Endereço: Avenida Presidente Altino Arantes, 559

Programação da feira: Artesanato - Gastronomia - Acessórios - Jardinagem - Atividades culturais e bingo solidário