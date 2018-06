Primeira rua de um total de 39 recebe asfalto novo em Ferraz

A Rua Lourenço Paganucci, no Jardim Pérola, em Ferraz de Vasconcelos, está recebendo asfalto novo. Esta é a primeira via, que está dentro do cronograma da ação que visa recapear 39 ruas do município, a receber os trabalhos. O local também receberá limpeza e outros serviços por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Os reparos, que começaram nesta quarta-feira (27), devem levar mais dois dias para serem concluídos. A fresagem, que é a retirada do antigo asfalto, já foi realizada e a nova massa já está sendo aplicada. A partir desta semana também serão iniciadas a limpeza da rua, a revitalização de seis bueiros, o que evitará o acumulo de água na via, e a pintura das guias e muros.

Esta frente de serviços conta com 30 trabalhadores, cinco máquinas e oito caminhões. Do limite com Poá até o restaurante Bom Prato da cidade, o departamento de trânsito está auxiliando na organização do tráfego.

Agenda

As próximas ruas a passarem por este processo será parte da Avenida Santos Dumont e a totalidade da Rua Tito Temporim, além das vias adjacentes.

De acordo com João Paulo Rodrigues Pereira, diretor da Secretaria de Serviços Urbanos, a fiscalização de cada obra é fundamental para a qualidade do serviço, pois cada rua tem sua particularidade.

“Por exemplo aqui na Lourenço Paganucci, depois de analisarmos, vimos que não seria viável três centímetros de espessura de asfalto, então estamos fazendo com cinco centímetros, até porque aqui tem um fluxo grande de veículos pesados. Por isso que é tão importante estarmos acompanhando isso de perto”, afirmou Pereira.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, destacou outras obras que estão sendo realizadas simultaneamente. “Além destas obras que atingirão 39 ruas, também estamos executando o Tapa-Buraco. Com estes dois pacotes de obras, vamos conseguir recapear ruas da cidade inteira. A gente entende a ansiedade da população para tampar todos os buracos, mas a empresa já está fazendo este serviço e com certeza o resultado será excelente no final”, concluiu.