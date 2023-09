Primeiro dia de shows do aniversário de 463 anos de Mogi das Cruzes atrai cerca de 25 mil pessoas

O primeiro dia do Mogi Fest 463 anos atraiu cerca de 25 mil pessoas ao longo do evento. Mais de cinco toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas, só na noite desta quinta-feira (31/9).

O espaço do Pró-Hiper recebeu as apresentações musicais dos cantores Péricles, Suel e Anderson Cici no primeiro dia das comemorações do Mogi Fest 463 anos. O público rotativo ao longo da noite foi de cerca de 25 mil pessoas e um total de mais de cinco toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas na troca da entrada solidária.

Para garantir a tranquilidade do público, a Secretaria Municipal de Segurança preparou um grande esquema, que conta com reforço no efetivo de guardas municipais, vigilância eletrônica e inteligência, além de parcerias com as Polícias Civil e Militar. Toda a área no entorno do Pró-Hiper tem policiamento reforçado, com o apoio de câmeras e a utilização de veículos como motos e viaturas incorporados recentemente à frota da corporação. A comunicação com as Polícias é permanente, com o objetivo de garantir a maior agilidade possível no atendimento de eventuais ocorrências – não houve registros na primeira noite. Foram feitos 24 atendimentos de saúde, sem gravidade.

As comemorações continuam nesta sexta-feira (1º/9): a partir das 14h tem Festival Gospel no espaço do Pró-Hiper e à noite, a partir das 18h, tem shows com o grupo Falamansa e o cantor Felipe Araújo. No sábado (2/9) tem Toni Garrido e no domingo (3/9), o grupo Roupa Nova.

A entrada para os shows é solidária: um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais cadastradas. A recomendação é chegar um pouco mais cedo para entrar no espaço do Mogi Fest 463 com tranquilidade.

Hasteamento da Bandeira

Na manhã desta sexta-feira (1º/9), foi realizada a cerimônia do hasteamento das bandeiras nacional, do estado de São Paulo e de Mogi das Cruzes no Paço Municipal. O ato contou com a presença do prefeito Caio Cunha, da vice-prefeita Priscila Yamagami, do presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan, do deputado estadual Marcos Damásio, assim como do prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, e demais autoridades municipais de Mogi das Cruzes, como vereadores e secretários.

Os atiradores do Tiro de Guerra de Mogi das cruzes fizeram o ato de hasteamento das bandeiras com o acompanhamento da Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes, que executou os hinos nacional e do município.

“Hoje conseguimos festejar e agradecer com muita verdade, depois de dois anos e oito meses de trabalho intenso com responsabilidade para equilibrar as contas da prefeitura. Mogi recuperou o protagonismo na geração de emprego e renda na região. Com isso, hoje há a possibilidade de investir em obras e ações que oferecem mais dignidade na vida das pessoas, principalmente para aquelas que mais precisam”, disse o prefeito.

Ao fim da cerimônia, Caio Cunha assinou duas portarias: a primeira autoriza a elaboração de um novo concurso público municipal para 38 funções. Já a segunda, determina a criação de um grupo de trabalho composto por diversas secretarias municipais, com o intuito de viabilizar, no prazo máximo de 120 dias, a implantação de um cartão eletrônico de compras para os servidores municipais. O cartão poderá ser usado em uma rede credenciada de estabelecimentos comerciais da cidade, com oferecimento de descontos reais na aquisição de bens e serviços, com desconto folha de pagamento. O objetivo é facilitar a vida do servidor e aquecer a economia local.