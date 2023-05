Primeiro Feirão do Emprego em Ferraz oferta mais de mil vagas

O 1º Feirão de Emprego realizado pela Prefeitura de Ferraz atraiu muitos candidatos hoje em busca de uma das mais de mil vagas oferecidas para o mercado de trabalho. O evento realizado no Ginásio Marcílio Guerra durou o dia todo e reuniu parceiros como o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); agências e empresas participantes, além da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), Escola Técnica do Estado de São Paulo (Etec) e universidades.

Quem não tinha levado o currículo conseguiu fazer junto ao atendimento na hora e já se candidatar a uma das vagas. A expectativa era ter 800 vagas, mas a oferta foi ampliada durante o feirão conforme novas vagas foram surgindo e disponibilizadas pelos parceiros no evento.

Dentre os empregos oferecidas se destacaram os nas áreas de telemarketing; serviços; auxiliar de linha de produção, motorista, costureira, operador de prensa, atendente de balcão, entre muitas outras vagas.

A prefeita Priscila Gambale esteve no Feirão do Emprego e desejou boa sorte aos participantes: “Estou muito feliz em poder proporcionar este momento junto com as agências e parceiros como o PAT, a Fatec e a ETEC. Espero que vocês saiam com emprego já garantido”, declarou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke ressaltou que o evento teve como principal objetivo oferecer emprego a quem mais tem dificuldade no mercado: as pessoas acima de 40 anos, jovens que buscam estágio e o primeiro emprego, além de vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD): “E quem por acaso vir até aqui vai poder ter informações sobre cursos de capacitação, Etec, Fatec e universidades”, afirmou. O secretário lembrou que o trabalho da pasta com as empresas do município é permanente por meio do Balcão de Empregos, que funciona na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, das 8 às 17 horas.

A primeira candidata da fila foi Daniela Aparecida Teixeira da Silva, de 40 anos, que veio acompanhada da mãe Sônia Maria Teixeira. Mãe e filha, que são da área da Saúde buscavam uma oportunidade: “Estou seis meses desempregada e já tentei até ir para outra área, mas não consegui”, afirmou ela, que mora no Parque São Francisco.

Franciele Cristina Moreira de Souza, de 26 anos, já saiu com uma carta de encaminhamento para o trabalho como atendente. Ela já trabalhou em lojas de roupas e já foi recepcionista de uma ótica. Moradora do bairro do Tanquinho, ela agradeceu pela oportunidade: “Estou saindo satisfeita”.