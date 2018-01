Primeiro mutirão Cuida+Mogi do ano acontece hoje em 3 localidades

O Departamento de Limpeza Pública de Mogi das Cruzes realiza neste sábado (6) o primeiro Cuida+ Mogi de 2018. O mutirão estará nos bairros Jardim Nove de Julho, às margens da Estrada das Varinhas, no Jardim Santos Dumont III e também na Avenida Júlio Simões, em Braz Cubas. O efetivo de 90 funcionários estará dividido as localidades para os trabalhos de varrição, roçagem, raspagem e retirada de lixo e entulho.

No 9 de Julho serão cerca de 45 funcionários atendendo todas as vias do bairro. Já no Jardim Santos Dumont III, uma equipe de 20 pessoas vai cuidar, a princípio da limpeza da avenida Pantaleão Trandafilov Filho, enquanto outra frente, composta por mais 25 funcionários, fará a avenida Júlio Simões, entre as avenidas Francisco Ferreia Lopes e Japão. O restante do Santos Dumont III será atendido na sequencia.

A Operação Cata-Tranqueira e Cata-Pneus também vai atuar neste sábado, recolhendo, a partir das 7 horas, móveis velhos e outros tipos de materiais inservíveis, exceto por restos de construção civil. Serão atendidos o Jardim Aracy, Residencial Itapety, Ponte Grande, Vila Industrial, Vila São Francisco e Vila Estação.

Os moradores desses locais que possuem materiais para descarte, logo, devem deixar o material na calçada em frente às suas casas nos primeiros minutos da manhã, para que possam ser recolhidos pelos caminhões da Operação.

Nos dois últimos sábados de 2017, as equipes do Cuida+Mogi estiveram na Rota do Sol (Via Perimetral sentido Bertioga) e na Vila Cléo. No primeiro local, fizeram a raspagem de 23.570,17 metros lineares de guia, 23,5 mil metros quadrados de roçada e retiraram um total de 16 toneladas de lixo e entulho de áreas municipais.

Já na Vila Cléo, que foi onde as equipes atuaram no dia 30 de dezembro, foi feito raspagem em 19.442,57 metros lineares de guias, capina em 29.167,21 metros quadrados de áreas municipais e retirada de 18 toneladas de lixo e entulho.

Se não houver alterações na programação, o Cuida+Mogi deve atuar nos próximos sábados no Parque das Varinhas, Parque São Martinho, Jundiapeba e Botujuru.

Programa

O Cuida+Mogi é um programa de manutenção e zeladoria urbana, que tem como intuito manter os bairros da cidade em boas condições de forma contínua, evitando que o cidadão precise acionar a Prefeitura para sanar eventuais problemas. Paralelamente, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos atendem às demandas registradas pela população via Ouvidoria Geral.

No ano passado, o Cuida+Mogi atendeu a um total de 81 bairros, por meio de 66 mutirões de limpeza pública.