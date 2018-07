Princípio de incêndio interrompe atendimento no PS do Hospital Luzia de Pinho Melo

O atendimento no Pronto-Socorro, do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, foi interrompido nesta quarta-feira (4). De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a interrupção foi necessária, já que durante a noite dessa terça-feira, dia 3, houve um princípio de incêndio. O setor afetado deverá passar por manutenção. Nenhuma pessoa ficou ferida, sobretudo, foi necessário transferir 20 pacientes para outras alas da unidade médica.

Informações iniciais apontam que o incidente foi causado devido ao vazamento de um cilindro de gás Co2, que é altamente inflamável. Os bombeiros foram acionados, mas o foco foi controlado por equipes do hospital.

O DS aguarda posicionamento do Estado quanto ao período estipulado para sanar os danos, assim normalizando o atendimento à população. O hospital é o mais visitado da região, por pacientes de diferentes municípios do Alto Tietê.