Priscila Gambale agradece Tarcísio pelo anúncio de construção de 23 moradias

“Depois da visita em março, o governador Tarcísio prontamente se colocou à disposição e atendeu nossas solicitações para auxiliar as famílias em situação de risco”, disse a prefeita.

O governador Tarcísio de Freitas assinou nesta quinta-feira, 18, a autorização de concessão do subsídio na modalidade Carta de Crédito Individual para famílias de baixa renda e que vivem em áreas de risco na cidade de Ferraz de Vasconcelos, ao seu lado estava a prefeita Priscila Gambale.

“As áreas de risco estão no foco da nossa política habitacional, é uma política de Estado e estamos dando passos firmes que mostram para onde a política pública deve ir”, reforçou Tarcísio.

De acordo com o governo do Estado, os recursos serão disponibilizados na forma de subsídio para que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria.

O Casa Paulista – Carta de Crédito Individual é um programa de fomento que concede subsídios habitacionais para famílias com renda de até três salários mínimos em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos da Caixa.

O valor do benefício estadual varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do imóvel.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, agradeceu o governador Tarcísio de Freitas pelo investimento de R$ 299 mil na construção de 23 unidades habitacionais na cidade.