Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 12 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Priscila Gambale anuncia medidas para combater sexualização de menores

Prefeita anunciou medidas pelas redes sociais após repercussão de caso denunciado pelo influenciador Felca

12 agosto 2025 - 08h00Por Fernando Barreto - de Ferraz
Priscila Gambale anuncia medidas para combater sexualização de menoresPriscila Gambale anuncia medidas para combater sexualização de menores - (Foto: Isabela Oliveira/DS)
A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, anunciou na semana passada três novas medidas para combater a ‘adultização’ e sexualização de menores na cidade. As medidas são adotadas, segundo informou a prefeita, após a repercussão do caso em que o youtuber brasileiro, Felca, denunciou caso com outro influenciador da Paraíba, Hytalo Santos.
 
São três medidas anunciadas por Priscila. A primeira é intensificar denúncias e parcerias com órgãos de defesa da infância. 
 
A segunda é lançar campanhas educativas sobre o impacto da exposição digital precoce.
 
E a principal, criar um canal direto de denúncias anônimas de conteúdos suspeitos.
 
Segundo a prefeita, o caso denunciado por Felca “trouxe à tona uma discussão urgente”.
 
“Essa situação não se trata de entretenimento — é potencial exploração e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente.O Brasil possui instrumentos legais robustos, como o ECA e a recente Lei 14.811/2024, que qualificou esse tipo de crime como hediondo. Mas, para que a lei funcione, é preciso ação conjunta: prefeitura, famílias, autoridades e sociedade civil”.
 
Ela conclui dizendo que “nossa responsabilidade é clara: garantir que a infância permaneça infância. Contem comigo nessa missão.”
 
Entenda o caso
 
O influenciador digital Hytalo Santos está sob investigação do MPPB (Ministério Público da Paraíba) por suposta "adultização" e exploração de menores em seus conteúdos online. A apuração, iniciada em 2024 após denúncias via Disque 100, busca verificar se os vídeos ferem o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) ao expor jovens a situações com teor possivelmente sexualizado.
 
As investigações apuram se a imagem de adolescentes, como a jovem Kamylla Santos, de 17 anos, é explorada de forma sensual. O promotor João Arlindo Corrêa Neto afirmou que o processo inclui a escuta dos adolescentes e de seus responsáveis para avaliar o caso, que tramita em sigilo.
 
Em sua defesa, Hytalo Santos nega as acusações e afirma que sempre colabora com o Ministério Público. Ele declara que as mães das adolescentes acompanham as gravações e consentem com a participação das jovens.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Convênios de R$ 2 bi preveem alças, viaduto e novas estações em Poá
Visita do secretário de Parcerias do Estado

Convênios de R$ 2 bi preveem alças, viaduto e novas estações em Poá

32ª Expo Aflord celebra os marcos históricos da humanidade com arte, flores e tradição em Arujá
Região

32ª Expo Aflord celebra os marcos históricos da humanidade com arte, flores e tradição em Arujá

Emprega Ferraz PAT faz nova seleção de emprego com 194 vagas na área da Saúde e de supermercado
Região

Emprega Ferraz PAT faz nova seleção de emprego com 194 vagas na área da Saúde e de supermercado

APCD-RMC promove Prêmio Melhores do Ano 2025 para valorização da Odontologia regional
Região

APCD-RMC promove Prêmio Melhores do Ano 2025 para valorização da Odontologia regional

Você pode estar com a 'bunda morta' e não saber: conheça a síndrome moderna do sedentarismo
Região

Você pode estar com a 'bunda morta' e não saber: conheça a síndrome moderna do sedentarismo

Especialista prevê impactos para empresas com mudanças no IR
Região

Especialista prevê impactos para empresas com mudanças no IR