Priscila Gambale anuncia medidas para combater sexualização de menores

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, anunciou na semana passada três novas medidas para combater a ‘adultização’ e sexualização de menores na cidade. As medidas são adotadas, segundo informou a prefeita, após a repercussão do caso em que o youtuber brasileiro, Felca, denunciou caso com outro influenciador da Paraíba, Hytalo Santos.

São três medidas anunciadas por Priscila. A primeira é intensificar denúncias e parcerias com órgãos de defesa da infância.

A segunda é lançar campanhas educativas sobre o impacto da exposição digital precoce.

E a principal, criar um canal direto de denúncias anônimas de conteúdos suspeitos.

Segundo a prefeita, o caso denunciado por Felca “trouxe à tona uma discussão urgente”.

“Essa situação não se trata de entretenimento — é potencial exploração e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente.O Brasil possui instrumentos legais robustos, como o ECA e a recente Lei 14.811/2024, que qualificou esse tipo de crime como hediondo. Mas, para que a lei funcione, é preciso ação conjunta: prefeitura, famílias, autoridades e sociedade civil”.

Ela conclui dizendo que “nossa responsabilidade é clara: garantir que a infância permaneça infância. Contem comigo nessa missão.”

Entenda o caso

O influenciador digital Hytalo Santos está sob investigação do MPPB (Ministério Público da Paraíba) por suposta "adultização" e exploração de menores em seus conteúdos online. A apuração, iniciada em 2024 após denúncias via Disque 100, busca verificar se os vídeos ferem o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) ao expor jovens a situações com teor possivelmente sexualizado.

As investigações apuram se a imagem de adolescentes, como a jovem Kamylla Santos, de 17 anos, é explorada de forma sensual. O promotor João Arlindo Corrêa Neto afirmou que o processo inclui a escuta dos adolescentes e de seus responsáveis para avaliar o caso, que tramita em sigilo.

Em sua defesa, Hytalo Santos nega as acusações e afirma que sempre colabora com o Ministério Público. Ele declara que as mães das adolescentes acompanham as gravações e consentem com a participação das jovens.