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Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
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Região

Priscila Gambale oficializa posse de 4 novos secretários em Ferraz

Cerimônia oficial marca nova fase administrativa com foco em integração, eficiência e transparência

20 março 2026 - 18h44Por De Ferraz
Solenidade reuniu secretários, vereadores e autoridadesSolenidade reuniu secretários, vereadores e autoridades - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos empossou, nesta quinta-feira (19), quatro novos secretários municipais, em uma cerimônia que marcou o reforço da equipe de governo e o alinhamento estratégico da gestão.

Assumiram os cargos o secretário de Administração, Kleber Rodrigo dos Santos Arruda; o secretário de Comunicação Social, Lisandro Frederico; o secretário de Fazenda, Luciano Rodrigo de Carvalho Santos; e o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato.

A solenidade contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, do presidente da Câmara Municipal, Hordilei Martins, além de secretários, vereadores e demais autoridades. 

Segundo a Prefeitura de Ferraz, a cerimônia destacou a integração entre as pastas e o compromisso da administração com a melhoria contínua dos serviços públicos, ressaltando o papel estratégico dos novos gestores na condução de políticas que impactam diretamente a população ferrazense. "Consolidamos mais um passo no fortalecimento da estrutura administrativa e no alinhamento estratégico da gestão".

Novos secretários

O secretário de Comunicação enfatizou um pilar fundamental da gestão pública. "A comunicação tem papel essencial na construção de uma gestão transparente, participativa e próxima da população. Nosso compromisso é ampliar o acesso à informação de qualidade e dar visibilidade às ações que promovem o desenvolvimento da cidade", afirmou Lisandro.

O secretário da Fazenda, Luciano Rodrigo de Carvalho Santos, reforçou o compromisso com o município. "Estou aqui para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Sigo à disposição para o que precisar na secretária da Fazenda", ressaltou.

Já o Cláudio Roberto Squizao destacou que deseja tornar a cidade uma referência na região. "Já estive na Secretária de Verde e Meio Ambiente. Engajamento, projetos, coragem e força de vontade não vão faltar. Vamos para cima".

Por fim, o secretário de Administração salientou o compromisso com a cidade. "Nosso foco é cuidar dos recursos e dos nossos servidores, para que possamos apresentar melhores resultados para nossos cidadães".

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