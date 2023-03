Priscila Gambale vai a Brasília buscar recursos para a infraestrutura de Ferraz

O anúncio foi feito pela prefeita em postagem nas redes sociais.

Segundo relatou na postagem, na ocasião ela articulou parcerias e recursos para Ferraz de Vasconcelos, “visando melhorias na infraestrutura da cidade, principalmente nos pontos mais afetados pelas fortes chuvas que enfrentamos”.

Ela esteve junto do deputado federal, Rodrigo Gambale, o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, e o Braulin.

Liberação de verba

Nesta terça-feira a prefeita solicitou, junto ao Departamento de Águas e Energua (DAEE), a liberação de R$ 32 milhões para a canalização dos córregos na cidade, que sofreu alagamentos e enchentes com as chuvas deste ano.

Os técnicos do DAEE estiveram na manhã desta terça-feira (21) na cidade para vistoriar três córregos do município junto com as equipes das secretarias de Obras, Planejamento e Meio Ambiente.

Os córregos visitados foram o Ribeirão Itaim; o Coxo Bandeirantes e o da Vila São Paulo/Jardim Maria Cecília.

O DAEE veio verificar a situação dos mananciais e as intervenções que poderão ser realizadas, tanto as por parte do Estado como pelo município.

Uma das paradas foi na Rua da Saudade, no bairro do Tanquinho, onde passa o Córrego Ribeirão Itaim. Outro ponto visitado foi o Córrego Coxo Bandeirantes.

E a terceira parada foi no Córrego da Vila São Paulo/Jardim Maria Cecília onde a prefeita Priscila Gambale também se juntou ao grupo e conversou com os técnicos, acompanhada do secretário de Governo Jackson Carlos dos Santos.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, foi até Brasília nesta quarta-feira e se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.