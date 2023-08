Pró-Vítima dará atendimento jurídico e dicas de defesa pessoal em corrida contra o câncer

O Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima) vai oferecer atendimento jurídico gratuito neste domingo (6/8), durante o Correndo Contra o Câncer – Run & Walk, que entra neste ano em sua 5ª edição. O evento, no Parque do Ibiraquera, em São Paulo-SP, será realizado pela Yescom, em parceria com a Associação de Apoio à Criança com Câncer (AACC) e o Instituto Vencer o Câncer. No local, também haverá sessões de massagem e aulas de defesa pessoal e serão entregues brindes.

“O Esporte é ferramenta importante para a manutenção da saúde física e mental, e também de resgate da autoestima. Entendemos a importância de o Instituto (Pró-Vítima) participar da iniciativa como parceira, podendo ouvir os corredores que desejarem passar pelo atendimento jurídico gratuito”, reforça a presidente da entidade, a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos.

Durante o Correndo Contra o Câncer – Run & Walk, competidores dos 5 km e dos 10 km terão à disposição profissionais do Direito no estande do Pró-Vítima, para a orientação sem ônus. Segundo Celeste, muitas vezes, a pessoa, num desabafo, acaba encontrando entendimento para reconhecer um abuso pelo qual esteja passando, ou forças para fazer alguma denúncia:



“Nestas oportunidades, ainda encontramos aqueles que não sabem sobre os diretos que têm por portar alguma doença crônica. Todas essas orientações, o Pró-Vítima vai passar gratuitamente durante a corrida, para quem passar por nosso estande”, complementa a promotora de Justiça.



No Correndo Contra o Câncer – Run & Walk, o Pró-Vítima também dará dicas de defesa pessoal. As aulas serão ministradas, na oportunidade, pela mestre em artes marciais Débora Lima, do projeto Mulheres no Tatame. Ainda estará à disposição no estande sessões de massagem e haverá a distribuição de brindes.



Correndo Contra o Câncer – Run & Walk

A Yescom é a responsável pelo evento de domingo. Corridas de 5 km e de 10 km serão realizadas. Caminhantes percorrem 5 km. Em sua 5ª edição, o Correndo Contra o Câncer – Run & Walk vai beneficiar a AACC, organização social sem fins lucrativos fundada em 1985 que tem a missão de conceder apoio biopsicossocial e existencial à criança com câncer e a seu familiar.

A entrega dos kits aos corredores acontece neste sábado (5/8), das 10h às 19h30, no Shopping West Plaza (bloco C, 1º piso, próximo à academia Bio Ritmo), que fica na avenida Francisco Matarazzo, s/nº.