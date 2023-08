Pró-Vítima realiza "1° Fórum Brasileiro de Vitimologia" nesta 5ª feira com entrada franca

O Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima) realiza nesta 5ª feira (10/8), em São Paulo-SP, o “1° Fórum Brasileiro de Vitimologia”. O evento é voltado a profissionais que atuam nas áreas jurídica e de Segurança Pública, em especial os que defendem direitos e interesses de vítimas no País. A programação contará com mais de dez palestrantes, divididos em três painéis. Os trabalhos acontecem das 9h às 12h, de forma presencial, na Ibrawork (rua Augusta, 1.977 – 7º andar, Cerqueira César).

A primeira edição do fórum sobre vitimologia terá a missão de atualizar o público-alvo sobre temas referentes ao segmento. A participação é aberta a advogados, juízes, promotores de Justiça, defensores públicos, estudantes do setor da Saúde, do Direito e da seara Social, e demais interessados na defesa das vítimas.

A entrada é franca. Contudo, é necessário fazer inscrição prévia no link https://www.sympla.com.br/evento/1-forum-brasileiro-de-vitimologia/2094105. Ao final do fórum, os participantes receberão certificado via plataforma Sympla.

Com início às 9h, o evento vai abarcar palestras de especialistas renomados e de profissionais com experiência no campo dos direitos humanos e em Segurança Pública. Serão abordados aspectos legais, jurisprudência recente, políticas públicas, ética profissional e interpelações inovadoras na defesa dos direitos de quem é vítima no Brasil - de crimes, de acidentes ou de desastres naturais.

A abertura do fórum ficará a cargo da presidente e idealizadora do Pró-Vítima, a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos. Em seguida, a exposição será conduzida por Raquel Gallinati, diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil, e pelo presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), Thomas Law.

Segundo Celeste, o encontro será uma grande oportunidade para que os participantes ampliem seus conhecimentos sobre a vitimologia no País, tendo acesso a informações de vanguarda e a perspectivas atualizadas sobre os desafios no universo dos direitos das vítimas:

“Serão apresentados, na oportunidade, os principais fundamentos da Ciência Vitimológica. A intenção é fornecermos ferramentas valiosas para o aprimoramento da atuação profissional, para que, quem atua na área, agregue valor ao seu serviço e ofereça um atendimento mais eficiente, humanizado e compassivo às vítimas, seja no tribunal, na delegacia, num hospital, ou na cena de um crime”.

Palestrantes

Entre os palestrantes do “1° Fórum Brasileiro de Vitimologia” estão Fábio Furia, professor-doutor da Impacta, e Thadeus Kassabian, CEO da Yescom.

Destaque, ainda, para Paula Mary Reis de Albuquerque, delegada da Polícia Federal (PF) do Rio de Janeiro, e consultora do Senado Federal na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia; Inês Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo; e Marcela Arruda, secretária de Gestão da Prefeitura de São Paulo.