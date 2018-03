Problema na tubulação interdita saída de túnel em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos interditou a entrada do túnel localizado na Rua José Moreno com a Rua Rui Barbosa, na Vila Romanópolis. O fechamento da via deve durar mais de 20 dias por conta de um problema com uma tubulação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

No local, já está ocorrendo a reconstrução por parte da Sabesp, responsável pela manutenção do equipamento, e a troca dos antigos materiais da tubulação por novos. Vale ressaltar que a interdição está sendo parcial, pois veículos pequenos podem ainda circular, mas não será permitida a passagem de caminhões e ônibus, até mesmo por falta de espaço para manobras na via.

De acordo com a pasta, os caminhos alternativos recomendados são os viadutos Vereador João Batista Camilo Neto, no Parque São Francisco, e Ayrton Senna, no Centro. Quem vem da região da Rua Iijima ainda consegue realizar o trajeto normal, mas quem vai para ela, precisa pegar outras vias.

O secretário de Transporte de Ferraz, Antônio Carlos Alves Correia, salienta que os motoristas não devem transitar em contra mão. “Depois da interdição, alguns carros acabam indo na contra mão para ‘cortar caminho’. Ressalto que é proibido e os motoristas que realizarem esse tipo de infração serão autuados”, afirma Correia.

A Sabesp informou a Prefeitura que ainda neste fim de semana faixas explicativas sobre o processo de reconstrução da tubulação serão colocadas nas ruas para deixar o cidadão ciente.