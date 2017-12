Processo de revisão do Plano Diretor terá oficinas nos bairros entre os dias 4 e 18 de janeiro

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo realizará, no período de 4 a 18 de janeiro, novas oficinas como parte do processo de revisão do Plano Diretor de Mogi das Cruzes. As reuniões acontecerão nos bairros, em entidades e associações de fácil localização, sempre a partir das 18h30, horário em que a maioria das pessoas está retornando do trabalho. O objetivo é atrair o maior número possível de pessoas, uma vez que as oficinas são abertas à população e têm como objetivo discutir o futuro da cidade de forma democrática e participativa.

O secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Claudio de Faria Rodrigues, acompanha todo o processo e lembra que o trabalho será de longo prazo, estendendo-se ao longo de 2018. Ele terá o apoio de ações já realizadas na cidade, como o Participa + Mogi – um conjunto de reuniões realizadas nos bairros em que a população é ouvida sobre demandas e propostas para melhorar o município. Mas Rodrigues enfatiza que as oficinas são fundamentais para o processo.

Elas dão continuidade ao processo de revisão do Plano Diretor, que começou em 13 de novembro, com um evento no Theatro Vasques no qual foram apresentados detalhes do trabalho. O Estatuto das Cidades determina, em seu artigo 40, que a lei que institui o Plano Diretor seja revista pelo menos a cada dez anos, com o objetivo de guiar o desenvolvimento do município.

Desde então, foram realizadas reuniões técnicas com servidores municipais, além duas oficinas no Taboão, ambas no dia 12 de dezembro. Elas reuniram bom público e foram marcadas pelo debate participativo sobre o futuro da região. A primeira reunião ocorreu na empresa Ecus Injeção, com a presença de representantes da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab). Já a segunda aconteceu na sede da Associação Cultural e Agrícola do Itapety e foi voltada para a população e lideranças da área.

OFICINA 1

Data: 12 de dezembro de 2017, às 15 horas (já realizada)

Bairros: Taboão, Itapeti, São Bento do Parateí, Chácara Guanabara, Jardim Vieira e Beija Flor

Local: Agestab (Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 940 - Taboão)

OFICINA 2

Data: 12 de dezembro de 2017, às 18 horas (já realizada)

Bairros: Taboão, Itapeti, São Bento do Parateí, Chácara Guanabara, Jardim Vieira e Beija Flor

Local: Associação Cultural Agrícola Itapeti (Estrada Municipal São Bento do Parateí, km 15, em frente à E.E. José Ayumar Gonçalves de Miranda)

OFICINA 3

Data: 4 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairros: Jardim Santa Tereza, Conjunto do Bosque, Jardim Esperança, Parque Olímpico, Mirage, Vila Cntra, Jardim Aeroporto 2, Jardim Layr, Vila Paulista

Local: Igreja Evangélica Pentecostal 'A Fé Remove Montanhas' (rua Francisco Martinez Casanova, 353 - Santa Tereza)

OFICINA 4

Data: 9 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairros: Ponte Grande, Jardim Aracy, Parque Residencial Itapeti, Volta Fria

Local: Igreja Bíblica Brasileira (rua Antonio Gonçalves, 164 - Ponte Grande)

OFICINA 5

Data: 9 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairros: Jardim Rodeio, Jardim Maricá, Fazenda Rodeio, Veredas, Serra do Itapeti (Centro)

Local: Centro Municipal de Paradesporto Cid Torquato (avenida Expedicionário José Barca - Jardim Rodeio)

OFICINA 6

Data: 11 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairros: Botujuru, Vila São Paulo, Serra do Itapeti (Leste)

Local: Associação Amigos de Bairro do Botujuru (rua Rio de Janeiro)

OFICINA 7

Data: 11 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairro: Sabaúna

Local: Prédio da Antiga Estação Ferroviária – Sociedade Amigos de Sabaúna (rua Francisco Rodrigues Mathias, 87)

OFICINA 8

Data: 16 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairros: Cezar de Souza, Jardim São Pedro, Jardim das Bandeiras, Granja Anita, Vila Nova Aparecida, Vila Suíssa, Conjunto Jefferson da Silva, Rio Acima

Local: Associação Amigos de Cezar de Souza (rua João Valente, 149 - Jardim Cintia)

OFICINA 9

Data: 16 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairros: Vila Oliveira, Vila Natal, Socorro, Vila Nova União, Toyama, Residencial Cocuera

Local: Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos de Mogi das Cruzes (AEAMC) / CREA (rua Julio Perotti, 57)

OFICINA 10

Data: 18 de janeiro de 2018, às 18h30

Bairros: Centro, Centro Cívico, Vila Rubens

Local: Auditório da Associação Comercial de Mogi das Cruzes - ACMC (rua Barão de Jaceguai, 674 - Centro)

OFICINA 11