Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Processo Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantes

Um total de 250 vagas de empregos foram oferecidas de três empresas participantes do programa

14 agosto 2025 - 21h00Por de Ferraz
Processo Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantesProcesso Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantes - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

Cerca de 300 pessoas compareceram ao processo seletivo do programa Emprega Ferraz PAT, realizado na manhã desta quinta-feira (14), no Centro de Integração da Cidadania (CIC) no Parque São Francisco, em Ferraz de Vasconcelos. Um total de 250 vagas de empregos foram oferecidas de três empresas participantes. 

A previsão inicial era 194 vagas, mas uma das empresas trouxe uma lista de oportunidades ainda maior: Supermercados Rossi; Rede D’Or e Notredame com diversas vagas nas áreas de saúde e supermercado. 

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, disse que a seleção foi um verdadeiro sucesso e pela primeira vez o número de interessados superou a quantidade de vagas ofertadas. 

Até meio-dia, o processo seletivo ocorreu de maneira muito rápida. As senhas foram distribuídas às 8h30 da manhã e a seleção iniciou às 9 horas. 

De imediato, os candidatos já eram chamados para o cadastro e as orientações junto às empresas participantes. 

“Temos vários parceiros em áreas atrativas. Vagas com e sem experiência, além do primeiro emprego, informou Tainá Lopes da Rede D’Ór, sobre este processo seletivo de grande demanda para as unidades leste – assistência auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, farmácia, suprimento, atendimento e recepção. 

Já Tácila e Gisele, do RH do Supermercados Rossi, participaram pela primeira vez e falaram sobre as expectativas em relação às novas contratações: “Estamos muito contentes de participar deste processo com a Prefeitura de Ferraz, estamos com uma expectativa alta e esperamos que muita gente faça parte do nosso time”, afirmou Gisele. 

Ambas representaram o RH das duas unidades de Ferraz. Se a procura foi boa, a esperança também deu o tom: Dalila, que preenchia o cadastro para uma das vagas na área da Limpeza, contou que está dois anos desempregada: “Não dá para ficar esperando tudo pelo marido. Também tenho que ter o meu dinheiro para auxiliar nas despesas de casa”, afirmou. Já Isabel Ferreira da Silva, disputava para duas funções, nas áreas de Segurança e limpeza: “Pago aluguel e estou há um mês desempregada. Logo que ví nas redes sociais, já vim determinada para hoje sair empregada”, afirmou ela, relatando que enfrenta dificuldade e até um certo preconceito por ter 54 anos.

O processo seletivo é realizado a cada 15 dias. Luciana Costa, a qual é a responsável pelo programa na cidade, informou haver sempre vagas em aberto e que os candidatos podem procurar o CIC, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no Taboão
Região

Vereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no Taboão

Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky
Região

Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky

Secretaria da Mulher de Poá doa peças a idosos do Lar Mãe Mariana
Região

Secretaria da Mulher de Poá doa peças a idosos do Lar Mãe Mariana

Psicóloga dá dicas para enfrentar desafio da volta às aulas
Saúde

Psicóloga dá dicas para enfrentar desafio da volta às aulas

Empresa de Mogi realizará evento gratuito com grandes nomes do Comércio Exterior
Região

Empresa de Mogi realizará evento gratuito com grandes nomes do Comércio Exterior

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)
Cidades

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)