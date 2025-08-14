Processo Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantes

Cerca de 300 pessoas compareceram ao processo seletivo do programa Emprega Ferraz PAT, realizado na manhã desta quinta-feira (14), no Centro de Integração da Cidadania (CIC) no Parque São Francisco, em Ferraz de Vasconcelos. Um total de 250 vagas de empregos foram oferecidas de três empresas participantes.

A previsão inicial era 194 vagas, mas uma das empresas trouxe uma lista de oportunidades ainda maior: Supermercados Rossi; Rede D’Or e Notredame com diversas vagas nas áreas de saúde e supermercado.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, disse que a seleção foi um verdadeiro sucesso e pela primeira vez o número de interessados superou a quantidade de vagas ofertadas.

Até meio-dia, o processo seletivo ocorreu de maneira muito rápida. As senhas foram distribuídas às 8h30 da manhã e a seleção iniciou às 9 horas.

De imediato, os candidatos já eram chamados para o cadastro e as orientações junto às empresas participantes.

“Temos vários parceiros em áreas atrativas. Vagas com e sem experiência, além do primeiro emprego, informou Tainá Lopes da Rede D’Ór, sobre este processo seletivo de grande demanda para as unidades leste – assistência auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, farmácia, suprimento, atendimento e recepção.

Já Tácila e Gisele, do RH do Supermercados Rossi, participaram pela primeira vez e falaram sobre as expectativas em relação às novas contratações: “Estamos muito contentes de participar deste processo com a Prefeitura de Ferraz, estamos com uma expectativa alta e esperamos que muita gente faça parte do nosso time”, afirmou Gisele.

Ambas representaram o RH das duas unidades de Ferraz. Se a procura foi boa, a esperança também deu o tom: Dalila, que preenchia o cadastro para uma das vagas na área da Limpeza, contou que está dois anos desempregada: “Não dá para ficar esperando tudo pelo marido. Também tenho que ter o meu dinheiro para auxiliar nas despesas de casa”, afirmou. Já Isabel Ferreira da Silva, disputava para duas funções, nas áreas de Segurança e limpeza: “Pago aluguel e estou há um mês desempregada. Logo que ví nas redes sociais, já vim determinada para hoje sair empregada”, afirmou ela, relatando que enfrenta dificuldade e até um certo preconceito por ter 54 anos.

O processo seletivo é realizado a cada 15 dias. Luciana Costa, a qual é a responsável pelo programa na cidade, informou haver sempre vagas em aberto e que os candidatos podem procurar o CIC, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco.