Processo seletivo em Ferraz será nesta quarta com 200 vagas no CIC

Nesta quarta-feira (23), a partir das 8 horas, a Prefeitura de Ferraz realiza um novo processo seletivo para 200 vagas de emprego para diversas funções. A listagem já foi atualizada no site da administração municipal (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) no banner ‘Emprego Agora’. A distribuição de senhas começa logo cedo e segue até o meio-dia. É necessário levar um currículo atualizado e um documento com foto.

A novidade é que pela primeira vez, o processo seletivo da Prefeitura de Ferraz será realizado no Centro de Integração à Cidadania com a proposta de descentralizar as seleções como já vêm ocorrendo na Associação Comercial e Industrial de Ferraz (Acifv) e no prédio da Etec. Desta vez, a região beneficiada será o Parque São Francisco, mas a seleção é para a cidade inteira com vagas para Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e até Guarulhos. As oportunidades serão disponibilizadas por uma rede de supermercados e uma empresa do ramo da construção civil com vagas para ensino fundamental, médio, além de estágio.

As vagas disponíveis são de operador de caixa, balconista de açougue, fiscal, peixeiro, auxiliar de panificação. Para a área da construção civil existem oportunidades disponíveis para apontador de obras, carpinteiro, pedreiro, operador de retroescavadeira, mecânico de máquinas pesadas, borracheiro e muitas outras. O CIC está localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 976, em frente à estação Antônio Gianetti Neto.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, esta é mais uma ação que a Prefeitura de Ferraz vem realizando para ampliar os serviços oferecidos de empregabilidade aos ferrazenses. Todas as vagas oferecidas no município são intermediadas pela Prefeitura de Ferraz que faz a ponte com as agências, empresas e parceiros para disponibilizar aos moradores que buscam vagas: “É mais uma ação para auxiliar os moradores e temos muitas novidades vindo por aí nesta área de empregabilidade”, afirmou ele.