Processos trabalhistas crescem 9,03% na região, aponta Tribunal

O número de processos trabalhistas cresceu 9,03% entre os anos de 2018 e 2019. As informações são do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). Dentre as seis cidades que o TRT-2 abrange apenas duas registraram queda desse percentual. Arujá com -5,68% (2.008 em 2018 contra 1.894 em 2019), e Poá com -0,23% (1.727 em 2018 contra 1.723 em 2019).

No total, foram 15.366 processos protocolados em 2018 nas seis cidades, contra 16.753 em 2019. Além dessas cidades, o TRT-2 também divulgou dados de outros municípios, entre eles Itaquaquecetuba onde houve um crescimento de com 2,58% (2.360 em 2018 contra 2.421 em 2019), Ferraz de Vasconcelos 7,56% (1.151 em 2018 contra 1.238 em 2019), Suzano com 13,79% (2.306 em 2018 contra 2.624 em 2019) e Mogi das Cruzes, que liderou o ranking com um aumento de 14,87% (5.814 em 2018 contra 6.853 em 2019) de processos trabalhistas.

Os dados da região vão na contramão dos dados a nível nacional. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 2017 as varas trabalhistas de todo o país tinham 2,2 milhões de ações em andamento na justiça. Em 2019, dois anos após a reforma trabalhista, esse número caiu para 1,5 milhão, representando um recuo de 32% nos processos. Ainda segundo o TRT, na 2ª região judiciária, em 2019 houve um percentual de 22,6% de conciliações trabalhistas.

Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Suzano (OAB Suzano), e advogado trabalhista Wellington da Silva Santos, após a reforma trabalhista, houve uma queda dos processos. "Essa redução meio drástica foi devido a algumas penalidades que trabalhador passou a ter caso entrasse com o processo e perdesse".

Ele continua explicando que o que pode ter causado o aumento expressivo dos processos é a crise econômica que o país vem enfrentando há anos. "Com o fechamento de empresas devido à crise econômica, os trabalhadores entraram com processos judiciais contra os empresários, o que pode ter contribuído para o aumento dos processos trabalhistas. Esse é mais um dos reflexos da crise econômica no país", finaliza.