Processos trabalhistas crescem com 21.725 novas ações em 2017

Nos últimos 12 meses, as cidades do Alto Tietê registraram um aumento de 0,65% no número de processos trabalhistas. Ao todo, foram 21.725 novos processos novos computados em 2017. Além disso, existem 8.229 processos pendentes, em fase inicial e 17.212 que estão em fase final de conclusão.

Em 2016, o número de processos trabalhistas registrado na região foi de 21.585, o que representa um crescimento de 0,65%, quando comparado com o mesmo período de 2017.

No caso dos processos solucionados, o aumento foi de 13,72%, 2016 fechou o ano com 22.281 processos finalizados e 2017 com 25.339.

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região e atendem as cidades de Mogi das Cruzes, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e Poá.

De acordo com o órgão, o tempo médio para finalizar uma decisão de processo varia de acordo com os processos que estão em fase inicial e fase final. Em 2017, o tempo médio para uma decisão do TRT era de 15 meses. Em 2016, o tempo médio era de aproximadamente 16 meses.

Entre os assuntos dos processos podem-se destacar os cinco mais frequentes. De acordo com o TRT, os processos de aviso prévio, multas do artigo 477 e 467 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e férias proporcionais são os temas mais frequentes dos processos trabalhistas.