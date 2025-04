Procon autua 14 supermercados e retira produtos vencidos expostos à venda em Mogi

Uma fiscalização realizada pela equipe do Procon de Mogi das Cruzes resultou na atuação de 14 supermercados da cidade e na retirada de diversos produtos vencidos que estavam expostos à venda no momento da ação.

“Os estabelecimentos foram alvos de denúncias recebidas pelo Procon, o que significa que o consumidor está atento. Além de produtos vencidos, o órgão constatou em alguns estabelecimentos a falta de preços expostos nas prateleiras e diferença de preços com os registrados nos caixas”, explica o coordenador do Procon de Mogi das Cruzes, Álvaro Nicodemus.

Ele ressalta que o fornecedor deve manter o estoque atualizado, com especial atenção à data de validade dos produtos expostos, a fim de evitar a manutenção no mercado de itens vencidos, que possam representar risco à saúde do consumidor.

No caso desta ação de fiscalização, a equipe do Procon de Mogi fez os autos de constatação das irregularidades encontradas nos estabelecimentos comerciais e os encaminhou à Fundação Procon, responsáveis por estipular o valor e lavrar as respectivas multas.

Mais informações ou denúncias pelo telefone: 4798-5090.