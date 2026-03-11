Procon de Arujá realiza mutirão de renegociação de dívidas de 16 a 19 de março

O mês do consumidor chegou com uma nova oportunidade para começar o ano com as contas em dia: o Procon de Arujá promove, a partir da próxima segunda-feira (16), um mutirão de renegociação de dívidas. A ação, que segue até o dia 19 de março, será realizada das 9h às 16h, na sede do Procon, localizada na rua Raposo Tavares, 54, no Centro.

O mutirão reunirá diversas instituições financeiras, empresas de serviços essenciais e telefonias, oferecendo condições especiais para negociação, como descontos, parcelamentos facilitados e retirada de encargos.

Para participar do mutirão, cujo atendimento ocorrerá por ordem de chegada, o consumidor interessado deverá ter em mãos documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência e documentação relacionada à dívida. Os documentos podem ser apresentados em formato físico ou digital.

Até o momento, Sabesp, Vivo, Caixa Econômica, BMG e Daycoval são instituições confirmadas para negociação no mutirão. Para mais informações, entre em contato com o Procon pelo número (11) 4610-8773 ou pelo endereço de e-mail proconaruja@gmai.com. O equipamento também atende consumidores e fornecedores arujaenses de segunda à sexta, das 8h às 17h.