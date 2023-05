Procon de Ferraz faz plantão sobre compras para o Dia das Mães

O Procon de Ferraz de Vasconcelos levou orientações e tirou dúvidas dos consumidores que passavam pela estação de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) durante todo o dia de hoje.

A ação dos agentes nas ruas orientando os consumidores foi planejada para dar suporte e auxílio aos consumidores que estão nas lojas para pesquisar e fazer compras para o Dia das Mães, data tradicional no comércio.

A ação foi acompanhada também pela prefeita Priscila Gambale, que esteve no local prestigiando e dando apoio ao Procon e enaltecendo o trabalho do órgão em benefício dos ferrazenses, que muitas vezes não têm tempo de procurar o serviço pessoalmente e encontram na estação de trem, acesso fácil ao serviço.

Além de orientações de compras para uma das datas mais esperadas do ano para o comércio, a equipe esclareceu sobre cotação de preços, incentivando o consumidor a avaliar o melhor lugar na relação qualidade e valor do produto a ser adquirido; alerta para os cuidados na hora de efetuar pagamento, seja via Pix, cartão de crédito ou dinheiro, bem como para as promoções e ofertas anunciadas sejam cumpridas pelos comerciantes.