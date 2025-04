Procon de Ferraz prepara pesquisa de preços e dá dicas para quem vai às compras

O Procon de Ferraz de Vasconcelos fará algumas ações como visitas aos supermercados e demais estabelecimentos que vendem itens para verificar preços e orientar os consumidores que forem às compras, além de auxiliar também os comerciantes. Com a proximidade da Páscoa, a equipe dos técnicos quer estar nas ruas para dar dicas de como o consumidor ferrazense pode aproveitar melhor esta época do ano. A principal orientação é sempre pesquisar, antes de comprar, definir o que vai comprar conforme a necessidade e ficar atento às informações principais da embalagem e do produto.

O diretor do Procon, Mikael Almeida, deu algumas recomendações como ficar de olho em relação a data de vencimento dos ovos, além de verificar se o comprador ou quem vai ganhar o presente tem alguma restrição alimentar para verificar o rótulo das embalagens sobre a presença ou não de glúten e alergênicos. A embalagem é outro item que precisa ser observado para não ter sinais de violação do conteúdo, furos ou partes amassadas. Como o item adquirido é um alimento, o estabelecimento também precisa estar limpo e sem cheiro. Para quem vai às compras é necessário ainda definir, antes de tudo, o tipo de ovo a ser comprado para evitar a variação de preços muito comum de um local para outro. Em relação aos ovos artesanais, outra opção de compra, os fornecedores de produtos artesanais ou de fabricação caseira têm de seguir as mesmas regras de comercialização dos fornecedores de produtos industrializados.

O Procon de Ferraz funciona na rua Américo Trufelli, 60, no Parque São Francisco em frente à estação Gianetti. O órgão funciona no Centro de Integração à Cidadania (CIC) e atende pelo número 4679-4782 para tirar dúvidas dos consumidores.