Procon de Ferraz realiza mutirão de atendimento durante a Semana do Consumidor

Em celebração ao dia do Consumidor, 15 de março, o Procon de Ferraz de Vasconcelos promove, de 16 a 20 de março, um mutirão de atendimento com ações diárias voltadas à orientação, fiscalização e defesa dos direitos da população. A programação contempla diferentes frentes de atuação e reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção do consumidor ferrazense.

Entre os destaques da semana está o mutirão de renegociação de dívidas com a Sabesp, no qual os cidadãos poderão regularizar débitos de água e esgoto com possibilidade de descontos e facilidades de pagamento. Para participar, é necessário apresentar uma conta ou documento comprobatório para localização do cadastro. Os pedidos de acordo somente poderão ser realizados pelo titular do fornecimento.

Durante o atendimento, a equipe Sabesp estará apta a resolver, no próprio ato, demandas relacionadas à negociação de dívidas, revisão de consumo e de faturas, tarifa de disponibilidade, emissão de segunda via e negativação. Para casos que exijam análise técnica especializada, o atendimento será registrado como demanda formal, com prazo informado ao cidadão.

A semana inclui ainda visitas de orientação a estabelecimentos comerciais do município, com verificação do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor — como adequação de preços, validade de produtos e condições de atendimento. Também está previsto um ponto de atendimento voltado aos usuários da CPTM, para orientação e tira dúvidas.

Completando a programação, o Procon nas Escolas levará ações educativas sobre direitos do consumidor e consumo consciente a estudantes da rede, formando uma nova geração de consumidores mais informados e críticos.

As datas específicas de cada ação estão sendo definidas junto às empresas e instituições parceiras. A programação completa será divulgada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

“A Semana do Consumidor é uma oportunidade concreta de levar o Procon para mais perto da população. Queremos que o ferrazense saiba que tem direitos e que a Prefeitura está ao lado dele para garantir que sejam respeitados”, conclui o diretor do Procon de Ferraz de Vasconcelos, Mikael Almeida.