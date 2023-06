Procon de Itaquá realiza ação orientativa em supermercados

O Procon de Itaquaquecetuba realizou, na última semana, um trabalho de orientação sobre preços e etiquetagens dos produtos vendidos em grandes redes de supermercados. A ação foi acompanhada por técnicos da Fundação Procon e passou pelos principais estabelecimentos da cidade.

Ao longo da visita, os técnicos repassaram aos representantes dos estabelecimentos informações sobre como devem manter suas mercadorias em dia, principalmente observando as datas de validade, a segurança dos produtos, preços, origem, entre outros.

"É uma visita de caráter orientativo, não punitivo. A ideia é repassar o que devem fazer justamente para evitar futuras notificações e penalidades", explicou o diretor do Procon municipal, Heitor Bera.

"O Procon está dando continuidade aos trabalhos de orientação no sentido pedagógico. Nossas equipes estão de prontidão para assegurar o direito do consumidor em nosso município", reforçou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Além de produtos alimentícios, as orientações também foram observadas em brinquedos, que também são vendidos em supermercados e, para serem comercializados, necessitam do selo do Inmetro ou de algum organismo certificador credenciado.

"Itaquá é amiga do consumidor e temos importantes mecanismos de fiscalização, mas antes disso, é importante que os estabelecimentos recebam todas as orientações necessárias e andem de acordo com a lei", completou o prefeito Eduardo Boigues.