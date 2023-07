Procon de Itaquá realiza mutirão de negociação de dívidas até dia 11

O Procon de Itaquaquecetuba aderiu ao mutirão de negociação de dívidas do Governo Federal intitulado Renegocia. A ação vai até 11 de agosto e permite que os consumidores que tenham pendências financeiras com bancos ou no consumo de água e energia elétrica a partir de R$ 100 possam fazer as tratativas.

O mutirão é organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem por objetivo a prevenção do superendividamento e auxílio aos consumidores na negociação de suas dívidas de forma acessível.

Basta ir ao Procon, localizado na rua Dom Tomás Frei, 89 - Centro, com RG, CPF e os contratos ou comprovantes das dívidas. Caso não tenha, leve qualquer documento que comprove o débito, como faturas ou comprovantes de pagamento. Também é possível fazer a adesão pelo site consumidor.gov.br.

"Esse é um programa muito importante até como forma de incentivar os consumidores a refletirem sobre suas finanças pessoais com planejamento e consumo consciente", destacou o diretor do Procon municipal, Heitor Bera.

"Sabemos o quanto é difícil manter as contas em dia, sobretudo para quem é pai de família e não dispõe de grandes salários. Essa é uma grande oportunidade de negociar as contas bancárias ou de consumo", destacou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Dar suporte para a população conseguir pagar as contas é uma preocupação do prefeito Eduardo Boigues. "Aderir a um programa que vai auxiliar a população, dando oportunidade para quitar suas dívidas, é devolver dignidade a elas. Nossos cidadãos merecem."

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4753-7001 ou presencialmente no Procon. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.