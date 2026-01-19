Procon de Mogi mostra variação de até 424% no material escolar

O Procon de Mogi das Cruzes divulgou nesta segunda-feira (19/01) o resultado de uma pesquisa sobre os valores do material escolar comercializado no município, realizada durante a primeira quinzena de janeiro. O trabalho levantou as diferenças de preços existentes em 31 mercadorias, em cinco estabelecimentos comerciais localizadas na região central e no bairro Mogilar.

Foram analisados 31 itens, entre apontadores, borrachas, cadernos, canetas, lápis, colas, massa de modelar, papel sulfite, tesouras e outros produtos geralmente exigidos em listas escolares. A maior variação encontrada foi na cola bastão marca Giotto, cuja diferença chegou a 424%. O mesmo produto foi comercializado com valores entre R$ 2,90 e R$ 15,20, resultando em diferença absoluta de R$ 12,30 entre os estabelecimentos com maior e menor preço. Na média de todos os estabelecimentos pesquisados, o valor ficou em R$ 12,40.

“Com base nos resultados, o Procon orienta os consumidores a priorizar a pesquisa de preços antes de efetuar a compra. A comparação entre diferentes pontos de venda permite identificar oportunidades de economia e contribui para um consumo mais consciente, especialmente diante das despesas típicas do início do ano letivo”, destacou o coordenador do Procon de Mogi das Cruzes, Álvaro Nicodemus.

O coordenador destacou ainda que a legislação proíbe a exigência de materiais de uso coletivo na lista dos alunos. A determinação está presente na Lei Federal 12.886, de 2013, e visa proteger o consumidor e evitar cobranças indevidas.

“Outro ponto importante para o consumidor se atentar durante as compras é conferir se existem diferenciações de preços conforme o instrumento de pagamento, como PIX, cartão ou dinheiro”, reforçou Álvaro Nicodemus.

Diferença de preços

Outros itens tradicionais também apresentaram oscilações importantes. A caixa de lápis de cor com 12 cores, por exemplo, foi encontrada com preços entre R$ 9,90 e R$ 19,90, com média de R$13,92. Já a massinha de modelar apresentou valores entre R$ 6,60 e R$ 11,00, com média de R$ 7,78.

No caso dos cadernos, o levantamento mostrou diferenças significativas. O caderno de desenho grande capa dura de 48 folhas teve preços variando entre R$ 11,40 e R$ 18,70, com média de R$ 13,98, enquanto o caderno brochura pequeno capa dura de 50 folhas foi encontrado entre R$ 5,40 e R$ 8,90, com média de R$ 6,47.

Na unidade de lápis preto, foi identificada variação a partir de R$ 0,70 até R$ 2,50, dependendo da marca e do estabelecimento, evidenciando a importância da comparação antes da compra. Outro item de uso recorrente, o papel sulfite A4 75 g com 500 folhas, foi encontrado entre R$ 31,00 e R$ 44,50, com preço médio de R$ 38,48. O bloco Color Set colorido A4 variou entre R$ 9,90 e R$ 33,00, com média de R$15,04.

A caneta para quadro branco com ponta média apareceu entre R$ 4,00 e R$ 9,60, com média de R$ 6,10, e os plásticos para plastificação A4 foram comercializados entre R$ 5,20 e R$ 8,00, com média de R$ 7,04.

O Procon de Mogi das Cruzes mantém verificações e fiscalizações permantes para a defesa dos direitos do consumidor. Durante o início do ano, com a proximidade do começo do ano letivo, as questões voltadas a matrículas e mensalidades em instituições de ensino e o comércio de materiais escolares recebem atenção especial.

Os mogianos também podem fazer denúncias para o caso de irregularidades ou práticas abusivas pelo email: procon.fisc@mogidascruzes.sp.gov.br, telefone: (11) 4798-5090, ou diretamente na sede do Procon Mogi das Cruzes, que fica no andar térreo do prédio-sede da Prefeitura.