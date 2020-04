Procon de Mogi multa mercado que vendia produtos vencidos

O Procon da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, nesta quarta-feira (15), a fiscalização de um mercado no bairro do Botujuru para apurar uma denúncia sobre a venda de produtos vencidos. A equipe constatou a irregularidade e o estabelecimento será multado em R$ R$8.682,14.



No local, foram verificados 41 produtos com o prazo de validade vencido, como refrigerantes, torradas e temperos. “Além das demandas em decorrência da pandemia, seguimos firmes na fiscalização de tudo que possa colocar em risco a saúde dos consumidores”, destacou o coordenador do Procon da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Fernando Muniz.

O Procon tem recebido, em média, 70 denúncias por dia. As reclamações mais frequentes são sobre o aumento considerável do preço dos produtos, como gás de cozinha, máscaras, álcool e alimentos. Foram recebidas 1.328 reclamações e denúncias, de 09/03 a 09/04 e foram lavrados 16 autos até o dia 9 de abril.



As fiscalizações têm como objetivo evitar práticas que ferem o direito dos consumidores, como a cobrança de preços abusivos. “Procuramos também imprimir um caráter educativo de orientação aos comerciantes, demonstrando a necessidade da compreensão de todos para atravessarmos essa pandemia”, disse Muniz.



O atendimento do Procon da Prefeitura de Mogi das Cruzes é feito somente para reclamações referentes ao município. Os telefones do Procon são 4798-5090, que também é whatsapp e 4798-5088. O email é atendimento.procon@pmmc.com.br