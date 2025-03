Procon de Mogi notifica EDP sobre interrupção dos serviços de energia elétrica em Sabaúna

O Procon de Mogi das Cruzes notificou a EDP, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade, para prestar esclarecimentos sobre a frequente interrupção dos serviços no distrito de Sabaúna. Segundo apurações preliminares, a situação se repete a cada chuva ou ventos um pouco mais fortes.

Segundo o coordenador do Procon, Álvaro Nicodemus Sanvido, esta medida é o primeiro passo de uma ação de fiscalização, que pode resultar em sanções como multas.

Entre as informações solicitadas, o Procon questiona a empresa sobre os motivos das frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica na região, a justificativa para a demora no restabelecimento do serviço e a falta de comunicação eficaz com os consumidores, além do plano de ação da EDP para solucionar essas falhas recorrentes no distrito.

“O Procon está atento a esta situação e espera que a concessionária apresente ações efetivas para a redução dos problemas, como a diminuição do prazo para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos consumidores atingidos”, explica o coordenador do Procon.

Ele também esclarece que as informações da concessionária serão analisadas pelos especialistas do Procon, podendo, de acordo com os dados fornecidos, se transformar em ação fiscalizatória e, após todos os trâmites e prazos para defesa, em sanções, como multas.

Outro lado

O DS buscou a EDP que respondeu realizar desde o ano passado o Plano Verão 2024/2025 que inclui o reforço de novas equipes técnicas para mobilização em campo e no Centro de Operação Integrado (COI), além de equipes multidisciplinares.

“Em Mogi das Cruzes, foram executadas no ano passado mais de 30 mil podas de árvores, além da limpeza de cerca de 24 mil m² de vegetação na faixa de domínio. Em Sabaúna especificamente, foi realizado um mutirão de podas entre os dias 14 e 18 de fevereiro deste ano”, afirmou trecho da nota da EDP.

A EDP também ressalta que sempre trabalha em conjunto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. “A EDP reforça que mantém uma parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio do "Dia D da Poda" com relação ao manejo da arborização municipal, para mapeamento de pontos com necessidade de atuação emergencial, visando garantir a segurança e qualidade do fornecimento de energia aos clientes”, concluiu a nota da empresa.